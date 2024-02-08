擴大管制 經部禁77項工具機輸俄

經濟部宣布，自3月8日起，禁止放電加工機等77項工具機對兩俄出口。(本報資料照片)

為防堵台灣高科技貨品涉入俄羅斯軍事武器用途，經濟部昨日宣布擴大工具機輸俄管制，從原本僅限制戰略性高階產品擴大到低階工具機，自今年3月8日起，禁止放電加工機等77項產品對俄羅斯、白俄羅斯 出口。

外媒日前報導，有台製工具機透過第三地轉運流入俄羅斯，引發關注。經濟部在2023年元月就已公告管制高階工具機輸俄，昨日進一步公告擴大管制範圍至低階工具機。

經濟部表示，工具機可針對不同材料精密加工，應用範圍廣泛，具軍、商兩用特性，歐盟 及美國、日、韓等國自去年以來即陸續宣布管制工具機對兩俄出口，因此有必要進一步加強管制。

經濟部指出，此次公告新增擴大工具機出口管制範圍與盟國一致，是依據國際商品統一分類代碼（HS Code）六位碼標準，包括放電加工機、金屬加工中心機、車床、銑床、磨床等77項與工具機相關號列均列入管制。

為降低對交運途中貨品影響，經濟部給予業者30日過渡期，擴大管制措施自3月8日起上路，讓業者有時間因應。

經濟部官員指出，去年這77項產品出口全球約31億美元，輸往兩俄合計約4500萬美元，占比僅約1.47%，對整體外貿影響不大；不過仍有部分中小型業者市場集中於兩俄，衝擊較大，經濟部會展開訪視，並協助拓展其他市場，也會視情況加大補助力道。

經濟部表示，已要求廠商切結，確認高科技貨品最終不得輸往兩俄，由於業者依法有確實申報最終使用人的義務，為防止俄羅斯透過第三國取得我高科技貨品，已要求廠商在出口至高轉運風險國家，如土耳其 、阿聯、中亞等國家時，須切結不得轉運兩俄。經濟部貿易署也大幅提高違規出口兩俄罰則，將初次違規罰則提高逾15倍至100萬元台幣，業者切勿以身試法。