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觀察站／看守政府任令兩岸對撞 賴清德準備好了嗎？

記者 羅印冲
政府原定3月解除赴陸禁團令，不料政策7日突然喊卡，讓業界譁然。圖為桃機一航廈出境大廳內，旅行社領隊帶領旅客出團。(記者黃仲明／攝影)
政府原定3月解除赴陸禁團令，不料政策7日突然喊卡，讓業界譁然。圖為桃機一航廈出境大廳內，旅行社領隊帶領旅客出團。(記者黃仲明／攝影)

政府原定3月解除赴陸「禁團令」，7日突然急轉彎，為緊繃的兩岸關係投下震撼彈。蔡政府在執政末期宣布這項重大政策，關上兩岸民間交流的重要之窗，兩岸關係愈走愈僵，即將上任的賴清德政府真的綁好安全帶了嗎？

政府7日宣布喊停的理由是，陸方迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503航路運行方式。但1月31日觀光署長周永暉表示，預計下周發布解除「禁團令」實施辦法，並以每天2000人作為參考上限。當時他對於前一日（即1月30日）中共宣布取消M503飛行偏置，僅稱今年1200萬外籍客來台目標不變。

因此可合理推斷，真正促使政策急轉彎的並非交通部觀光署，而是陸委會或更高層級的國安單位，觀光署7日率先出面說明，恐怕只是為其他部會或決策高層背鍋而已。

第二個懸念是上海原定降級出席今年台北燈會，由原本台辦副主任層級降為處長，反映了在兩岸關係不睦下，仍維持與台北的往來。如今台灣喊停團客赴陸，衝擊兩岸關係，上海方面是否還會如期赴台？

之所以是懸念，因為這也同時涉及台北和上海雙城互動。對大陸來說，是否抵制這項活動，無疑將陷入兩難。上海方面最後如何決定，以及掌握公權力的蔡政府是否按慣例放行上海官員，是接下來觀察重點。

此外，在陸客無法赴台，台灣喊停團客赴陸，兩岸旅遊只剩民眾個別赴陸，但在兩岸緊張下，台灣民眾赴陸旅遊意願恐怕降低，兩岸觀光小兩會實質功能已喪失大半，是否有必要維持機構設置、人員派駐，也成懸念。

目前在觀光小兩會架構下，台灣以台旅會名義在北京、上海和福州設置辦事處，陸方以海旅會在台北和高雄設有辦事處，雙方往來層級基本維持對等，如今兩岸旅遊業務大減，陸方是否會撤除在台旅遊機構？目前尚難預料。

各界原高度期待兩岸逐漸恢復旅遊往來，增加民間互動降溫台海情勢，不料蔡政府執政最後的「看守內閣」仍做重大決策，後續效應必由將接棒的賴政府承擔。只不過，大陸對賴本就不信任，如今民間降溫的途徑都關閉，兩岸如果只剩火車對撞，民進黨真的做好準備了？

觀光 兩會 賴清德

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