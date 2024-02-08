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抗議M503 台突喊停赴陸旅行團

台灣新聞組╱台北8日電
交通部原訂3月起開放組團赴陸旅遊，7日突然宣布取消，並要求旅行業即日起停止招攬前往大陸旅行團。圖為旅行社業者宣傳海報上，仍寫著3月出團日期。(記者余承翰／攝影)
交通部原訂3月起開放組團赴陸旅遊，7日突然宣布取消，並要求旅行業即日起停止招攬前往大陸旅行團。圖為旅行社業者宣傳海報上，仍寫著3月出團日期。(記者余承翰／攝影)

交通部日前宣布3月1日將解除「禁團令」，開放台灣組團赴陸旅遊，原訂昨公布詳細執行方案，不料政策卻急轉彎，強調因中國大陸迄今未安排陸客旅行團來台，又片面宣布改變M503等航路運行方式，要求即起停止招攬前往大陸旅行團。

「禁團令」持續讓旅遊業者炸鍋，交通部長王國材坦言「我已經知道我要被罵」。他說，台灣去年釋出善意後，北京從斷交、M503航路事件動作頻頻，跨部會討論認為陸方太惡意，後續就看大陸的表現。外界好奇政策轉彎是否為陸委會的建議？他說，「反正就是跨部會，有部有會，會議不能公開」。

官員透露，一直到上周仍維持開放方向，轉折是在這周才出現，因不同機關有不同考量，突然不開放當然得由更上級的總統才能決定。

國境開放逾一年，以往占觀光市場大宗的兩岸交流卻遲未恢復，讓旅遊業者抱怨連連。交通部去年11月初宣布今年3月起解除赴大陸旅遊的禁團令，還稱將依照每天2000人次為參考上限值，但會按業者實際攬客情形彈性調整。

不料觀光署昨突然宣布，因大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全，考量情勢變更及旅運安全等因素，原規畫作業將不再進行。

觀光署指出，針對部分旅行社已招攬成團、出發日期在今年3月1日至5月31日間的團體，為保障旅行業與旅客消費權益，仍可出團，但即日起不可再販售。6月1日之後的團體則不能出團，請業者跟消費者合議取消出團。

觀光署表示，環顧當前情勢不利於赴陸，尚非恢復台灣旅行社組團赴陸時機，仍呼籲陸方能改變對台灣的態度、䆁出善意，盡速開放陸客來台團體旅遊，落實恢復兩岸團體旅遊交流政策。

「中國片面改變M503航路衝擊太大」，觀光署長周永暉說，確實在跨部會溝通協商過程中，有些單位認為原來規畫無法再繼續，觀光署也提出至少要確保避免旅遊糾紛、已攬團的業者還是要成行，因此有限時出團的配套，至於何時研議再開放要視陸方釋出善意再決定。

觀光

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