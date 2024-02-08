赴陸團客途喊卡 旅行業炸鍋：年夜飯…吃不下了

交通部先前宣布今年3月1日起解除赴陸「禁團令」，不料7日突然轉彎，讓旅行業炸鍋。圖為桃機一航廈出境大廳內，旅客於地勤櫃臺辦理報到手續。(記者黃仲明／攝影)

交通部觀光 署無預警要求旅遊業者停止招攬赴陸旅行團引發業界譁然。中華民國 旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，政府言而無信，在農曆年前一天宣布，業界完全措手不及、無法因應，「憑什麼剝奪旅行社工作權」，已接獲很多業者打電話罵得很難聽，不排除年後上街抗議。

「年夜飯可能也吃不下了…」優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，業者對政府突襲式宣布急轉彎政策感到錯愕、難過，近幾個月業者宣傳等於白做工，尤其6月後情況仍不明朗，這項決策背後應是陸委會、總統府下令，目前能解決的只有準總統賴清德 ，希望賴盡快說明清楚。

李奇嶽說，若有報名、繳錢，因政府規定不能出團，就依照旅遊定型化契約第14條，扣除行政規費、簽證護照等，全額退款。

鳳凰旅遊總經理卞傑民批評，政策臨時喊卡很奇怪，旅行社推產品都是很早布局，突然喊停造成業者很大困擾，自由市場不該這樣限制，反反覆覆，消費者也莫名其妙；以往是疫情使然，如今大選結束，實在沒道理。

業者說，春節前一天宣布很不厚道，不少團要提前付訂金，還有機位問題，員工多已陸續下班返鄉過節，臨時喊卡要怎麼處理解決？

不具名的旅行業從業人員表示，有業者利用學術交流、會議、參展等名義「組團」赴大陸，和旅客簽訂國外個別旅遊定型化契約，不派領隊隨團，一旦旅行過程發生意外，就難有團體旅遊保障與理賠，政府持續禁止旅行業組團赴陸，對想去中國大陸旅遊、觀光的民眾來說，反而更沒保障。