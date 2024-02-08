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赴陸團客途喊卡 旅行業炸鍋：年夜飯…吃不下了

記者周彥妤、周湘芸╱台北8日電
交通部先前宣布今年3月1日起解除赴陸「禁團令」，不料7日突然轉彎，讓旅行業炸鍋。圖為桃機一航廈出境大廳內，旅客於地勤櫃臺辦理報到手續。(記者黃仲明／攝影)
交通部先前宣布今年3月1日起解除赴陸「禁團令」，不料7日突然轉彎，讓旅行業炸鍋。圖為桃機一航廈出境大廳內，旅客於地勤櫃臺辦理報到手續。(記者黃仲明／攝影)

交通部觀光署無預警要求旅遊業者停止招攬赴陸旅行團引發業界譁然。中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁表示，政府言而無信，在農曆年前一天宣布，業界完全措手不及、無法因應，「憑什麼剝奪旅行社工作權」，已接獲很多業者打電話罵得很難聽，不排除年後上街抗議。

「年夜飯可能也吃不下了…」優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，業者對政府突襲式宣布急轉彎政策感到錯愕、難過，近幾個月業者宣傳等於白做工，尤其6月後情況仍不明朗，這項決策背後應是陸委會、總統府下令，目前能解決的只有準總統賴清德，希望賴盡快說明清楚。

李奇嶽說，若有報名、繳錢，因政府規定不能出團，就依照旅遊定型化契約第14條，扣除行政規費、簽證護照等，全額退款。

鳳凰旅遊總經理卞傑民批評，政策臨時喊卡很奇怪，旅行社推產品都是很早布局，突然喊停造成業者很大困擾，自由市場不該這樣限制，反反覆覆，消費者也莫名其妙；以往是疫情使然，如今大選結束，實在沒道理。

業者說，春節前一天宣布很不厚道，不少團要提前付訂金，還有機位問題，員工多已陸續下班返鄉過節，臨時喊卡要怎麼處理解決？

不具名的旅行業從業人員表示，有業者利用學術交流、會議、參展等名義「組團」赴大陸，和旅客簽訂國外個別旅遊定型化契約，不派領隊隨團，一旦旅行過程發生意外，就難有團體旅遊保障與理賠，政府持續禁止旅行業組團赴陸，對想去中國大陸旅遊、觀光的民眾來說，反而更沒保障。

觀光 中華民國 賴清德

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