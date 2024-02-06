我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

川普拒甩海理 向拜登下戰帖「現在、立刻、馬上辯論」

烏龍共諜案遭限境4年 向心抗告駁回擬聲請釋憲

記者王聖藜、林孟潔／台北6日電
向心、龔青夫婦。(本報系資料照片)
向心、龔青夫婦。(本報系資料照片)

影響2020年總統大選的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦「亡國感」案，從共諜辦成洗錢，兩罪皆一場烏龍，向心夫婦卻滯台四年；向心夫婦返港後針對洗錢案二審無罪繼續被限制出境抗告，最高法院駁回，向心夫婦表示將聲請釋憲。

最高法院駁回抗告，主要理由是向心、龔青已回到香港，再對高等法院限境處分抗告已無實益等。

向心、龔青則聲明，洗錢案經高等法院維持無罪判決後，法官還是做出限制出境裁定，裁定是否違背法令，與他們已經回到香港無關，是兩件不同的事情；為爭一口氣，向心、龔青正與委任的台灣律師研究聲請釋憲，研商相關法律權益。

法界認為，向心、龔青提抗告目的應非爭取返港利益，是要凸顯刑事訴訟制度在無罪推定基礎下，仍藉司法公權力限制人民遷徙自由之荒謬。

向心、龔青2023年11月解禁返港，對滯留台灣四年遭受司法迫害反擊，除對高等法院洗錢無罪宣判後續行限境提抗告，也提告二案。

包括檢察官最初辦共諜案因「假共諜王立強」海外放話分案，另依匿名「證人A君」證詞查案，辦案經過揭露在不起訴處分書中；兩人對「王立強」、「證人A君」提誣告。

另外檢調2019年底查辦共諜案，毅傳媒、大紀元兩家媒體對案情大加渲染、並予汙名化，對兩家媒體提誹謗告訴。

誣告罪部分台北地檢署分「他」案偵辦，傳喚向心、龔青委任在台律師出庭。據了解，向心律師說明「王立強」編造虛偽事實及誣告具體情形，並請檢察官查明「證人A君」身分，及調查是否與「王立強」共謀誣告、偽證犯罪行為。

檢調2019年11月對向心、龔青啟動共諜案偵查，二度偵辦查無犯罪實據，最終不起訴；共諜案衍生出洗錢案經起訴後，一、二審都認定罪證不足，向心、龔青無罪確定。

香港 刑事訴訟 投資

上一則

前立委李慶華涉案潛逃 秦孝儀墨寶淪拍賣

下一則

已婚特勤少將謝靜華當街醉吻女子 國安局嚴查

延伸閱讀

ACE虛擬幣詐騙 名律師涉洗錢收押

ACE虛擬幣詐騙 名律師涉洗錢收押
台灣近年最大共諜案 6軍官偷傳情資給中共 台防部將案情列機密

台灣近年最大共諜案 6軍官偷傳情資給中共 台防部將案情列機密
跟進選票「除名」川普？紐約州2月6日決定

跟進選票「除名」川普？紐約州2月6日決定
選前共諜案起訴多起…反滲透法偵辦增 學者：時機啟人疑竇

選前共諜案起訴多起…反滲透法偵辦增 學者：時機啟人疑竇

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
M503、W122與W123航線示意圖。（台交通部民航局提供）

中國啟用W122、W123航路 M503不再偏西飛 台嚴正抗議

2024-01-30 09:37
相較於川普（右）不在乎台灣，拜登曾四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。（美聯社）

川普若再當選美國總統 中國對台盤算會出現什麼變化？

2024-01-29 21:55
民眾黨主席柯文哲（前排左4）今天前往黨團公布黨團三長，並說明民眾黨團對立法院正副院長的投票意向。(本報資料照片)

台立法院龍頭之爭 民眾黨宣布：自推黃珊珊參選、第2輪不投

2024-01-30 21:30
中研院29日公布台灣第一台自研自製的「五位元超導量子電腦」，加入少數能自製超導量子電腦國家之林，對台灣量子科技研究具有指標性意義及鼓舞效應。圖為超導量子電腦系統。（記者余承翰／攝影）

台灣首部「自製量子電腦」問世 晉升世界領先行列

2024-01-30 01:27

超人氣

更多 >
中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失
英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明
泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻

泰勒絲對前輩不敬？領獎不正眼看席琳狄翁 網友罵翻
英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照

英鋼琴家「K博士」不理爭議風波 臉書曬中華民國國旗照
24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎

24歲中國冰島混血女歌手林冰獲葛萊美獎