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瓜地馬拉考慮和中發展貿易 瓜總統：中國力量不容忽視

編譯盧思綸／即時報導
台灣中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲接受路透專訪透露，正在考慮和中國發展正式貿易關係，一方面維持與台灣的現行關係，直言總統阿雷巴洛認為不能忽視中國的分量和力量。（路透）
台灣中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲接受路透專訪透露，正在考慮和中國發展正式貿易關係，一方面維持與台灣的現行關係，直言總統阿雷巴洛認為不能忽視中國的分量和力量。（路透）

路透報導，台灣中美洲友邦瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透專訪透露，正在考慮和中國發展正式貿易關係，一方面維持與台灣的現行關係，直言總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）認為不能忽視中國的分量和力量。

馬蒂內茲談到：「瓜地馬拉將繼續和台灣維持一直以來在各層面的合作。不過總統指出，我們不能忽視中國代表的分量和力量。」

「我們有興趣與他們接觸，嘗試發展貿易方面關係。」他說具體來說可能成立「貿易利益辦公室」，讓瓜地馬拉產品發展中國市場。

除此之外，馬蒂內茲強調，「我們十分公開，這不是對台灣或美國的突襲。」

台灣外交部長吳釗燮1月中才赴瓜地馬拉參加新任總統阿雷巴洛及副總統艾雷拉（Karin Herrera）的就職典禮。

阿雷巴洛就任時誓言終結貪腐，同時與中國建立關係。他在2023年8月勝選後接受路透專訪提到，希望維持台瓜邦誼的同時改善和中國的關係，「我們相信同時與中國和台灣維持友好關係絕對可行」。

中國近年來加強對拉丁美洲的經濟影響，而拉丁美洲國家歷來與美國關係密切。 許多中美洲國家近年來已從台灣轉向效忠中國。

同時，台灣也表示不想再在所謂的「支票外交」中與更富裕的中國競爭。

瓜地馬拉是台灣僅存12個邦交國之一，其他友邦包括歐洲地區的教廷；亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；非洲的史瓦帝尼；拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

支票 邦交 諾魯

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