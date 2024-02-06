新聞評論／主權豈能被外交矮化 蔡總統應登太平島

蔡英文總統若不敢登太平島，恐將留下「軟弱」的歷史罪名。（記者余承翰／攝影）

太平島碼頭整建竣工，蔡總統應否前往揭幕，踵繼陳水扁、馬英九的登島慣例，朝野不少立委都表支持。但總統府卻低調以對，始終不表態。蔡政府避談敏感議題並不奇怪，但對比其竭力炒作兩岸矛盾，如今面對攸關領土主權之宣示卻一味迴避，備顯荒謬。民進黨 長期標舉的本土意識形態，扣除反中仇中後，所剩幾何，難道連國家領土和人民尊嚴都可拋？

太平島和台澎金馬一樣，由中華民國 政府有效統治。從國際法角度，也明定主權歸屬在中華民國：1952年中華民國與日本 簽定和約，依舊金山和約第2章第2條，將南沙、西沙的主權移轉明確寫入。中日和約不僅是國家法律，也是聯合國登記有案的國際條約。即使從「台派」觀點，南海諸島本也隸屬台灣：當年日本把台灣當成南進大本營，奪取諸島後，即將新南群島（南沙）劃歸高雄。至於西沙等島嶼，日方承認名義上屬汪精衛政府，實際則由台灣總督府管理。

國際社會是現實掛帥，南海作為全球最渾沌的主權爭議地帶，沒有任何一國能將島嶼與海域悉數納為己有。爭議未來若要解決，勢必要各方妥協；台灣能否在主權利益賽局中提出分配主張，實力是最大關鍵。台灣在外交上先天弱勢，政府若連「畫地盤」的宣示動作都不敢做，豈能指望他國把台灣當一回事？

近年台海周邊局勢緊繃，但南海形勢卻是另一番微妙局面。大陸基於自認繼承中華民國，對台方聲索南海主權，即便不公開叫好，也不會出手掣肘。兩岸對峙下，南海成為少數不可說的「共同利益」。如果蔡政府打破扁、馬慣例，讓北京認為台灣有意弱化乃至放棄主權主張，反將加深兩岸敵意。

國安團隊應深知這些道理，之所以躑躅不前，主要是擔心美方不悅。這種心態，也正是台灣政壇必須破除的迷思。目前不論藍綠白各政黨，都承認美國是台灣維持國家安全最關鍵的助力；但在現實上，盟友不代表雙方利益完全共通，而敵方也未必與己沒有共同利益。如何靈活爭取自身最大利益和生存空間，是一切國家行為的圭臬，這也是國際社會的共識。

民進黨長於鼓動民眾情緒，蔡政府更將社會矛盾由省籍推向世代差異，仇中更不在話下。在蔡政府的立場，台灣既與中國為敵，即須汙名它所代表一切；反之，任何對抗北京的聲音都要視為朋友，充分配合對方利益。但在現實政治中，卻常常上演截然相反的故事。例如，美國萊豬與日本核食的進口，釣魚台漁權協商停滯，為填補陸客與陸生缺口對外大撒幣，都不符合國家利益。包括把短命的英國前首相特拉斯奉為上賓，而她卻是軍售對岸的掮客。這些在在顯示，政府為討好「抗中盟友」不惜犧牲台灣利益和尊嚴，最後卻證明自己只是自作多情的傻子。

蔡政府八年抗中，表面上有美日等盟國相挺，但台方在兩岸政經軍的角力卻節節敗退。最不堪的現實是，民進黨其實樂見對岸出手打壓，以便訴諸悲情賺取選票。「邪惡帝國」不打倒比被打倒有利，如此才能持續映襯民進黨對抗惡霸之英勇，這是它的潛台詞。

這次大選民進黨創下未遭輪替的紀錄，官員把「台美關係史上最好」說了又說。問題是，這並不是台灣變強大了，而是北京崛起與美國爭霸導致華府急於壓制它，蔡政府只是坐收美國抗中的外溢煙火。如今台灣已非綠營專政，川普可能重回白宮，「一切靠美國」變得極不可靠。蔡英文若不敢登太平島，將留下「軟弱」的歷史罪名。