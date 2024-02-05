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福建除夕特別節目 花蓮、南投58名學童受邀參演

記者賴錦宏／即時報導
「兩岸小圍爐」將在除夕夜於福建東南衛視、海峽衛視亮相，有58位台灣學童參與演出。（取材自海峽衛視）
「兩岸小圍爐」將在除夕夜於福建東南衛視、海峽衛視亮相，有58位台灣學童參與演出。（取材自海峽衛視）

由福建廣電局主辦的2024海峽兩岸兒童春節聯歡晚會「兩岸小圍爐」將在除夕夜於福建東南衛視、海峽衛視播出，本次晚會有來自台灣的58名師生參與演出，創下該晚會十年來台灣演員人數新高，同時也是疫後最大規模的台灣兒童交流參訪團，約95%的台灣學童第一次飛越海峽到福州參訪。

據海峽衛視報導，「遙遠的東方有一條龍，它的名字就叫中國。」晚會現場，來自花蓮和南投的學童們，攜手福州市群眾路小學呦呦鹿合唱團，一起合唱《龍的傳人》，真摯的童聲打動了許多觀眾。 在合唱、舞蹈等多元文藝表演中，兩岸兒童結下友誼、並深度交流。

此外，晚會還邀請杭州第19屆亞運會武術女子南拳南刀全能冠軍、來自福州連江的陳惠穎和來自福州市錢塘小學屏北分校的孩子們，一起做武術表演，在力量和動感中迎接新春。

今年較特別的是，晚會以清末現代思想家「嚴復」為主角，作戲劇串聯，隨著劇情演進，當代少年與少年嚴復跨時空相遇，在穿越中感受一種文明「亙古亙今」、一個民族「日新又新 」。

嚴復出生於福建侯官（今福建省福州市倉山區蓋山鎮陽岐村），是著名翻譯家、思想家，也曾是福州船政學堂、北洋水師教師，「天演論」譯者，復旦公學、京師大學堂校長。「嚴復」一劇，鼓勵兩岸少年將勇於創新、開拓進取、向海圖強的侯官精神，成為心靈深處的中華文化基因。

2月9日（大年三十）起，「兩岸小圍爐」－2024海峽兩岸少兒春節聯歡晚會在福建兒童頻道、海峽衛視、東南衛視三大平台相繼播出。

「兩岸小圍爐」創下該晚會十年來台灣演員人數新高，同時也是疫後最大規模的台灣兒童交...
「兩岸小圍爐」創下該晚會十年來台灣演員人數新高，同時也是疫後最大規模的台灣兒童交流參訪團。（取材自海峽衛視）

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