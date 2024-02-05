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傳美將為台生產聯合遙攻飛彈 2028交貨 台空軍暫無回應

記者洪哲政／台北5日電
傳美國國防工業公司雷神簽署合約，將為台灣生產50枚空對地AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」。圖為F-16發射該武器。(美國空軍資料照片)
傳美國國防工業公司雷神簽署合約，將為台灣生產50枚空對地AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」。圖為F-16發射該武器。(美國空軍資料照片)

美國國防部網站2日通報，該部已與美國國防工業公司「雷神」簽署1份價值6840萬美元的固定價格合約，將為台灣生產和交付50枚空對地AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」，合同規定的工作計畫於2028年3月完成。

空軍另曾公開披露規畫上月與美正式簽約採購AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈，但遭延遲，還在議約中。針對AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」部分，空軍司令部昨暫無回應。

至於AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈，空軍司令部則表示，空軍武器裝備籌購，均依敵情威脅與作戰實需妥慎規畫，適切籌建國防武力；美海軍現依規畫持續與原廠議約中，空軍持續透過專管機制綿密掌握議約進度。

AGM-154 Block III C「聯合遙攻武器」屬於一種空射型可滑翔的巡弋飛彈，配備有Link11戰術數位資訊鏈路，其低空發射射程可達22公里，但高空發射時，加上滑翔性能，則可達130公里。

AGM-84H/K為改良型空射魚叉飛彈，射程達280公里，可打擊地面或海面上運動與靜止目標，諸如海上艦隊、港口彈藥庫與油庫等重要軍事設施。上述兩者都是台灣現役F-16V戰機掛載的彈種，能大幅延伸台灣空中機動攻陸範圍。

國防部曾經公開揭示台灣「F-16A/B戰機4型精準彈藥」優先籌獲目標，向美爭取獲得4種新型空對地武器，包括：AGM-154「聯合遙攻武器」（JSOW）、AGM-88「高速反輻射飛彈」（HARM）、AGM-84H/K「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM-ER）、AGM-158「聯合空對面遙攻飛彈」（JASSM）。

其中，空軍已取得若干AGM-88在台換裝，AGM-154、AGM-84H/K則經公告允諾售台，前者顯已簽約生產、後者尚未正式簽約；美目前尚未同意供售台AGM-158。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興說，此案是2017年6月底通知國會售台軍購案，若報導為真，卻要到2024年2月初才正式跟廠商簽約，而且實際交貨還要等到2028年3月才能完成；台灣買50枚導引滑翔飛彈，竟然要將近11年，美國的國防產業與軍售體系究竟有沒有問題？

據立法院公報顯示，空軍司令部參謀長曹進平當時回應立委關切時表示，這項軍售案裡包含各軍種數種彈藥，以空軍的這個彈藥為例，是前（2022）年12月底簽的發價書，台方透過駐廠及各方面的會議督導進度；就台方了解，美國境內對這個案子在集合幾個訂單之後，會在2023年底簽約。

國防部

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