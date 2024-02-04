黑白集／間諜鴿、工具機輸俄？MIT無奈遭罪

印度警方將一隻鴿子「拘留」了八個月，因其腳環上有中文字，懷疑是「中國間諜鴿」，但最後發現只不過是隻從台灣飛來的賽鴿；示意圖。（本報資料照片）

台灣賽鴿與台灣工具機，本來八竿子打不著關係，現在卻同時遭罪。鴿子被懷疑是間諜 鴿，工具機則被點名發俄烏戰爭財，都凸顯了MIT在國際政治詭譎氛圍中的無奈。

華盛頓郵報 報導，俄烏戰事多國對俄出口設限，但俄國防工業卻持續進口可用於製造武器的台灣精密工具機，台灣業者恐違反去年對俄祭出的出口技術禁令。美聯社則報導，印度警方將一隻鴿子「拘留」了八個月，因其腳環上有中文字，懷疑是「中國間諜鴿」，但最後發現只不過是隻從台灣飛來的賽鴿。

賽鴿被控間諜或可一笑置之，但台灣工具機名揚全球，事涉台灣生存命脈，此番遭罪讓人笑不出來。美國老大哥點名，台經濟部雖查無實據，仍以「合理懷疑」將涉入公司列入觀察名單。不過，工具機業者無奈表示，即使與土耳其等國合約切結要求不得轉運俄羅斯，但對方是否遵守，賣方如何了解？指控台灣業者發戰爭財，實在太沉重！

其實大發俄烏戰爭財的，除烏克蘭 貪官外，就屬美國最厲害。尤其歐盟極力擺脫對俄能源依賴，美國卻趁機大漲天然氣價格，德國大罵美國賺取災難財，法國也痛批這不是真正友誼。在國際政治角力中，台灣賽鴿和工具機都備嘗「人為刀俎，我為魚肉」滋味。不過，戰爭財，美國能，世界不能；德法懂了，台灣也該懂。