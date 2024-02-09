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兩岸關係 賴清德一道難解的習題

記者謝守真／台北9日電
總統當選人賴清德能否穩住兩岸關係、避免台海危機，美方關注。（本報資料照片）
總統當選人賴清德能否穩住兩岸關係、避免台海危機，美方關注。（本報資料照片）

民進黨候選人賴清德在這次大選中勝出，五二○將成為中華民國第16任總統。然而，大陸國台辦早已將其明確定性為「不折不扣的台獨工作者」，並多次警告「台獨工作者就是戰爭製造者」。台海是否真的會隨著賴清德上任而籠罩在戰爭的陰霾之下？賴清德曾宣示他將延續「蔡英文路線」，這是否就能確保台灣免於兵凶戰危？

事實上，在選舉進入最後倒數之際，大陸國台辦發言人陳斌華曾以答記者問的方式，否定了前述第二個問題。陳斌華明確指出，所謂「蔡英文路線」就是台獨路線、對抗路線、害台路線。賴清德聲稱將延續這一「路線」，將讓台灣離和平、繁榮愈來愈遠，離戰爭、衰退愈來愈近。

賴清德是第三位民進黨籍總統。民進黨首次執政時，為緩解北京與美國對於台獨的疑慮，陳水扁在2000年5月20日就職演說中，不僅提出願意與對岸領導人共同處理未來「一個中國」問題，甚至在美方壓力下做出「四不一沒有」的承諾。

至於蔡英文在2020年就職演說中，除表達尊重1992年兩岸兩會曾達成若干共同認知與諒解的「歷史事實」，並承諾將依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務。然而，賴清德在選舉期間曾脫口說出：中華民國憲法是「災難」。很顯然，賴清德若只是簡單重複八年前蔡英文關於兩岸關係的表述，勢必難以為北京當局所接受。

美國顯然也意識到賴清德當選後，可能帶來的台海危機。白宮日前已宣布，將在台灣選後派遣非官方代表團訪台，直接跟總統當選人面對面溝通，以管控可能升高的兩岸緊張情勢。

那麼賴清德究竟要如何才能穩住兩岸關係不至於失控？上海一名涉台研究員指出，去年11月30日美國《外交事務》期刊曾刊登三名美國重量級學者連署文章，呼籲賴清德若當選，應考慮「凍結台獨黨綱」，使其維持兩岸現狀不變的承諾更有分量和可信。

他認為，如果賴清德真能以其黨主席身分正式宣布，在他未來四年任內將凍結甚至廢除民進黨的台獨黨綱，對於緩和兩岸可能出現的緊張局面必然會有所幫助。

賴清德 蔡英文 民進黨

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