慰問台胞春節聯歡會 國台辦宋濤：美把台灣當牌打

大陸國台辦主任宋濤表示，美國和西方出於自身利益「把台灣當作牌來打」。(本報資料照片)

台灣2024總統大選後，兩岸關係面臨新局，中國大陸國台辦主任宋濤2日在北京慰問台灣同胞時直言，美國和西方都是出於自身利益，「把台灣當作牌來打」，外人是靠不住的，並指美國和西方一些國家在各地挑起戰爭，讓有些國家「從棋子變成棄子」，血淋淋的教訓相信大家都看得很清楚，「無論從兩岸或國際的角度看，台獨既沒有市場，更沒有出路，是一條絕路。」

中共 中央台辦慰問台胞春節聯歡會2日在北京舉辦，宋濤以中共中央台辦、大陸國台辦主任身分出席，與副主任潘賢掌及台辦各局負責人，和41名台灣嘉賓座談，觀賞聯歡節目。

座談中，宋濤說，這次台灣地區選舉後，政治結構發生變化，民進黨 一黨獨大局面被打破，充分顯示了民進黨代表不了台灣的主流民意，民進黨企圖違背多數意志，倒行逆施是行不通的，如果繼續走謀獨挑釁的邪路，走製造兩岸對抗的歪路，注定是死路絕路。

宋濤表示，對民進黨當局渲染的美國西方的所謂支持，「我想大家也看得很清楚，外人是靠不住的」。他說，美國西方都是出自於自身的利益，只是把台灣當作牌來打，當作棋使用，當做其打壓遏制中國大陸發展的工具，根本不是為了台灣民眾的福祉。他還舉例，「有的人就講過不惜炸毀台積電 」， 美國等一些國家在世界各地挑起戰爭，有一些國家大家看得很清楚，從棋子變成了棄子，最後受苦受難的還是當地老百姓。

宋濤說，大陸也始終強調，只要堅持一個中國原則，反對台獨，台灣的任何政黨政治團體與我們的交流協商都不存在障礙，兩岸關係就能和平發展，兩岸同胞利益福祉就有保障。