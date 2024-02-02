航線爭議 陸官媒：民進黨尊重大陸了？台：不樂見祭制裁

中國片面改變M503航線，圖為M503航線及銜接的3W航路示意圖。(本報系資料照)

大陸民航局宣布M503航線新措施遭台方大力反對。大陸官媒發文指出，台方提出的三個質疑全都站不住腳，更就台方指不尊重台灣反問，「民進黨 當局尊重大陸了嗎？」

大陸官媒中央廣播電視總台旗下「看台海」昨中午發表署名「勢觀君」長篇評論，援引台灣問題專家說法指出，幾年來M503航線運行平穩、安全可靠，每次調整都為改善航班運營狀況、滿足民生所需、便利旅客往來，島內（指台灣）某些人「質疑」不過是疑心生暗鬼。

文章強調「不存在所謂的海峽中線」。文章引述專家說法，2015年大陸與台灣就此溝通也屬「無需」範疇，之所以溝通是體現大陸胸懷和對同胞的善意。專家還指出，島內某些人不要會錯意，不要把「善意」當「義務」，更何況當時協商是建立在九二共識基礎上。

就台方政府認為大陸此舉包含「軍事不當企圖」、「壓縮台灣的戰略空間」等，文章則提到，一位軍事問題專家指出，「M503航線是一條民用航線，『台獨』分子往軍事安全上扯，根本是做賊心虛」，另外還有一位在福建的台商秀出一張華航的廈門飛往台北路徑圖，顯示軌跡呈現一個大U字型，他並喊話，如果能夠截彎取直，其節約的時間、經濟成本等都不言而喻。

陸委會昨下午指出，兩岸航空小兩會 一直有持續溝通，「北京或許不方便說雙方有一定程度意見交換」，而我方這次是否會循2018年動用制裁手段？陸委會則表示「不樂見走到那一步」。

陸委會副主委詹志宏昨在記者會上，就M503航線、銜接航路爭議指出，2015年大陸片面申請開通M503航線，台方政府發現後有透過民航的管道跟它們表達關切，2015年兩岸曾經舉行溝通對話，次數多達5次，2018年他們又有一些更動，「事實上過去都有雙方溝通的經驗」。

他指出，「因為這個航線跟我們到金馬這個區塊的民航航線，很可能發生飛安危險、有風險存在，怎樣避開這個風險，讓旅客能夠很平安，是我們關切的」，也希望彼此溝通，當初大陸之所以會把航線偏移，也是雙方溝通後考慮到避免對飛安有不良影響才同意台方要求。

就記者詢問，兩岸航空小兩會機制的溝通情況，詹志宏則說，小兩會一直有持續溝通，「北京方面或許在這個時候不方便說雙方有一定程度的意見交換」，但確實有在溝通，疫情 以來兩岸之間的民航客機，持續都有正常運作，很多還是要靠雙方溝通才能進行。

詹志宏並透露，大陸這次公布的同時有透過小兩會有告訴台方「他們要改了」，但台方無法接受。他提到，就了解，目前並沒有開始運用新措施，只是「取消原來的承諾」，但據了解這條航線現在空中運量還不是很多，不需要用到這樣的地步。他重申，兩岸之間現在並沒有用到這條航線，只有他們國內線，過去有利用其他航線的機會，避開不良天候。

而新的銜接航路措施是否可能影響金馬，他則說，W122、W123這兩條航線原來是由東向西飛，由海往陸，是單向的，彼此協調好後有確定這個航路如果要運用這條航路應該怎麼走，「現在是進跟出同時存在，飛機飛出來要接M503會有個轉彎，不會90度左轉，會繞一個圈，他的航路跟我們國內線航陸會不會造成影響這是我們擔憂的」。

而就大陸國台辦指出兩岸同屬一中，不存在海峽中線，詹志宏則回應，「有沒有中線是大家存在心理面，這也沒經過兩岸協商，確實過去上個世紀以來，兩岸能夠確實中間有個緩衝地帶對大家能夠維繫和平穩定關係有相當幫助」，他強調，台海能夠維持國際航道自由航行是各國高度關切的議題。