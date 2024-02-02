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3陸公民跳機求台庇護遭遣返大馬 民團籲速立難民法

台灣新聞組／台北2日電

三位中國大陸公民田永德、韋亞妮、黃星星，1月30日晚間自馬來西亞吉隆坡來台轉機，期間跳機求庇護，遭移民署表依法在1日送回吉隆坡。陸委會表示，他們沒有申請合法入境證，政府就照一般的國際慣例，依照法律，「把他們平安的送回原出發地」。

本報系聯合報報導，對於這次處置三位大陸公民，短期內予以遣返，與上次2023年9月自泰國搭機來台的陸籍人士陳思明相較，後者明顯在台灣停留較長時間，區別標準何在？陸委會副主委詹志宏昨指出，陳思明之前有聯繫過第三國，但這次的三人則沒有。

詹志宏提到，在全世界各國的機場都一樣，「沒有合法的入境許可的，各個國家都不會讓這些旅客入境」，陳思明或是已經離境的這三位，他們都沒有申請合法入境證。

詹志宏指出陳思明原來就跟美方有接觸，因為他希望能夠到第三國，接觸到最後，希望到台灣來對他人身安全比較有保障，「所以那個時候我們聯繫第三國的結果是確實他們有在進行這個程序，那這一次這三位並沒有任何的這樣的事先的安排」，所以台方政府就照一般的國際慣例，依照中華民國的法律，「把他們平安的送回原出發地」。他並以電影「航站情緣」形容這一轉機的情況。

中央社報導，台灣人權促進會資深研究員施逸翔表示，台灣目前沒有難民法，也沒有難民處理程序，遇到由於戰爭、政治迫害等危急狀況來到台灣的個案，根本無從著手，只能按規定遣返回先前出發地；立法院應盡速通過難民法，建立難民處理機制。

施逸翔提到，這三名中國公民有獲得聯合國難民身分，也就是透過審查程序確認其受到中國政府迫害；這三名中國公民的目的地是第三地，傾向暫時停留台灣，如果台灣政府有處理機制，或許可以有較好的、符合人權的、吻合民主法治程序的處理方式。

「遣送回先前出發國家，這其實踩在紅線上」，施逸翔指出，台灣依現有法規將3名中國公民送回吉隆坡，會不會馬國政府又將其送回泰國，他們正是考量泰國、中國走得較近的政治環境選擇離開泰國，也就是最終他們仍很可能被中國政府掌握，儘管台灣政府沒有將他們直接送回中國，「這樣的做法違反不遣返原則」。

據了解，52歲的田永德自稱為「零八憲章」第一期簽署人，先前到了泰國，後來轉赴台灣，真正目的地是前往美國。韋亞妮、黃星星為母子，韋亞妮由於維權屢次被抓，2023年6月遭以顛覆國家政權罪判刑兩年半，同年7月刑滿釋放。

泰國 遣返 中華民國

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