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選後見台工商界 宋濤：協助參與大陸「新基建」

記者陳政錄／北京2日電
福建當局推出多項優化台灣民眾數位人民幣服務。圖為第六屆數位中國建設成果展去年在福州開幕，一名觀眾展示用數位人民幣購買的咖啡。（新華社）
福建當局推出多項優化台灣民眾數位人民幣服務。圖為第六屆數位中國建設成果展去年在福州開幕，一名觀眾展示用數位人民幣購買的咖啡。（新華社）

台灣總統大選後兩岸局勢混沌不清，中國大陸國台辦主任宋濤1日在北京會見來訪的台灣電電公會理事長李詩欽一行。宋濤表示，無論台海形勢如何變化，大陸為台灣同胞謀利造福的誠意不會改變，只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、任何團體和大陸交流協商都不存在問題，他並預告大陸將推出新措施，協助台企參與「新基建」。

會見中，宋濤說，電電公會此次來訪，既承載了島內（台灣）工商界的期待，更是以實際行動體現了對兩岸要和平、要發展、要交流要合作的支持。他稱，國台辦將會同大陸國家發改委推出新的措施，為台企參與「新基建」拓展方式和渠道，幫助大家分享大陸數位經濟加速發展的新機遇。

宋濤表示，這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨代表不了台灣，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，才是台灣主流民意。

宋濤強調，無論台海形勢如何變化，大陸堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉的立場不會改變，堅定推動兩岸和平發展、推進祖國統一進程的決心不會動搖。只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、團體同我們（大陸）交流協商都不存在問題。

此外，中國人民銀行福建省分行副行長江濤1月31日稱，福建省金融機構優化台胞數位人民幣錢包服務，台胞持台灣居民居住證、來往大陸通行證最高可開立個人一類錢包，指導運營機構大陸全國首發「兩岸一家親」數位人民幣硬錢包。

他表示，落地「i海台」小三通購票場景，上線「台陸通」APP拉起支付功能，為台胞在閩工作、生活提供各類互聯網平台配套支付服務。 　　

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