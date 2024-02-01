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陸取消M503：海峽中線不存在 無需與台協商

特派記者陳政錄、記者廖士鋒／綜合報導

針對大陸民航局宣布，自2月1日起取消M503偏置航線，並啟用W122、W123銜接航線由西向東飛行，大陸國台辦發言人陳斌華昨日在例行記者會上表示，M503航線在上海飛行情報區內，設立和啟用該航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，無需與台方協商。

針對有分析稱，大陸此舉示意圖模糊「海峽中線」，對此，陳斌華稱，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的『海峽中線』。」他並重申，啟用該航線是為了緩解相關空域航路擁堵，保障航空安全。

陳斌華在昨日記者會中還提到，大陸一直在為兩岸航線全面復航做準備，呼籲民進黨當局盡快取消兩岸航空運輸方面的不合理限制。

他表示，根據兩岸空運相關安排，兩岸航空公司可在大陸61個航點與台灣十個航點間，每周共安排不超過890班客運航班運行。

至於美國在台協會主席羅森柏格日前表示，聯合國2758號決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係等。陳斌華說，任何曲解聯2758號決議權威性與有效性的言行既是無知的，也是惡意的，終歸是徒勞的。

民進黨 聯合國

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