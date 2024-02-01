台國安人士：大陸取消M503航線 意圖訂新國際標準

海軍艦隊指揮部昨天在左營軍港實施加強戰備操演，首度展示整合雄二、雄三反艦飛彈排的動態部署，同時在外海布雷，模擬反制欲攻擊軍港要塞的敵軍，並首度展示兩棲特戰使用的水下推進器。（記者曾原信／攝影）

中國大陸宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，總統府昨未回應，行政院長陳建仁昨表示，中方片面更改航線破壞雙方2015年來的協商結論，也對飛安造成影響，「我國政府譴責不適當的行為」，並請相關單位研議影響及因應細節，保障我方飛行以及國家安全。

陸委會表示，大陸所謂開通相關航路是為緩解航班增長壓力、保證飛行安全等，完全與事實不符，明顯是出於政治目的，意圖片面改變台海現狀，此作法將嚴重破壞兩岸關係，並威脅區域和平穩定。這也對所有使用該等航路的國際航班造成飛安風險，「籲請相關國家共同關切並表達抗議」。

國防部 發言人孫立方昨天表示，台海和平穩定，攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任；中共單方面的蠻橫做法，極易導致緊張情勢升高，衝擊台海安全穩定現狀，北京當局應負起責任，即刻停止此種做法。

外交部表示，中國此舉不僅嚴重損害區域飛航安全及和平穩定，破壞台海現狀及互信，外交部予以最嚴厲譴責，並要求中國立即與我國進行協商。

國安人士說，中國大陸宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，府方均有掌握，中國如此操作有幾層含義，首先是以此創造中國想要的新國際標準；再者，希望這個新標準成為國際默認準則，在雙邊關係上用來壓迫台灣；最後，是當國際社會長期緘默後，台海現狀就順勢改變了。

國安人士指出，這是個中國近年進一步採取對台手段的縮影，台灣無論在外交戰、經濟戰、軍事戰當中，都沒辦法與中國一對一抗衡，台灣亦有此認知；但這並不代表台灣就此束手無策，過去八年，台灣和其他民主國家的戰略溝通更加緊密，這些國家也逐漸改變認知，認知到台灣、台海的和平穩定是不能動搖的。

國民黨立委賴士葆說，大陸表面上的理由是緩解航班壓力，事實上貼近海峽中線及台北飛航情報區，壓縮我方防空辨識可預警的時間；他質疑，除了呼籲對岸停止不適當的行為，官員們無計可施。

今天將就任的民眾黨立委黃國昌說，中方未經任何協商與溝通，片面變動現狀，非常不妥當；期待未來兩岸有良性互動，不能永遠只是放話，卻毫無作為，尤其手上握有行政權的執政黨特別是如此。

交通部長王國材昨表示，M503航線若遇上飛行狀況不佳向偏東移，就會跟我國民航及軍機有衝突，另也增加金門、馬祖航線飛安疑慮。

交通部民航局表示，為確保台北飛航情報區及馬祖、金門民用航空器運作安全，已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況，遇有航空器接近我方空域，即向陸方航管單位強烈要求其將該航空器帶離等因應措施。

北京宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，美國智庫專家分析，這是北京發動「法律戰」，意圖抹去台灣的法律存在，可說是台灣大選後的對台施壓措施之一。

美國之音（VOA）今天報導，對於中國在台灣總統大選後的這項宣布，美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）研究員塞克斯（David Sacks）說，毫無疑問這是中國對台灣發動的「法律戰」。

他表示，北京打算藉此抹去台灣的法律存在，而中國政府這種做法令人擔憂，因台灣沒什麼好選項可應對。

塞克斯說，完全可預期中國將試圖加大台灣的國際孤立，不只是總統蔡英文剩餘的任期，勝選的副總統賴清德 就任後也會如此，台灣與諾魯才斷交，傳聞吐瓦魯是下一個，這些壓力在賴清德5月20日主政後只會加劇。

塞克斯說，台灣難抗衡中國種種灰色地帶行動，而且沒什麼好的選項可應對，但美國及其盟友如日本、澳洲 可採取若干作為，增強台灣的存在。

他表示，好比協助台灣融入地區貿易體系，或鼓勵與台灣沒有官方關係的國家增加往來，更重要是協助台灣提高自衛能力，遏止來自北京軍事脅迫。