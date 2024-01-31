軍事合作升級 台空軍：盼C-130運輸機飛美正式參訓

空軍在屏東空軍第6聯隊執行加強戰備操演，實施C-130H等型機低空重飛、低空慢飛、觸地重飛動態操演。（記者洪哲政／攝影）

台灣空軍固定派員來美參加年度「C-130型機國際技術協調會」，過去都是派人員以觀察員身分參加，空軍第6聯隊第10大隊政戰主任王怡靜昨天表示，今年希望飛機也能正式參與。

空軍昨日在屏東空軍第6聯隊執行加強戰備操演，實施C-130H等型機低空重飛、低空慢飛、觸地重飛動態操演。

空軍現有19架C-130運輸機已服役40年，時傳空軍已排定性能提升專案，要分批實施包括機體結構延壽、座艙航電更換為數位化系統、加裝GPS全球定位系統，更新助航、通訊等次系統，已納5年建軍計畫，但預算 案至今實際始終未獲編列，空軍第6聯隊表達期待。

王怡靜昨天表示，目前空軍中能夠飛出ADIZ的機種，C-130就是其中之一。針對C-130H的升級案，王怡靜說，目前的電子儀表還沒有E化，希望能夠做電子儀表，還有各項裝備的升級，以符合國際民航法規，在人道救援方面能夠更順遂。而升級案已呈報。

空軍今年也將循往例，派員來美參加「C-130型機國際技術協調會」，相較過去都是派員以觀察員身分前往，王怡靜說，這項會議主要著重在人道救援，觀摩如何在最短時間內將傷患送上機，曾直接裝載救護車飛抵南沙太平島。她說，屆時「希望將我們的飛機飛過去參與。」

空軍年度固定會來美參加「C-130型機國際技術協調會」與兩年一度的美國空運競賽活動（RODEO），但因非實際盟國限制，過去均由屏東439聯隊派遣人員以觀察員身分參與，基層表示今年希望以實機飛抵美國，顯見美方因美台強化軍事訓練可能放鬆相關限制。