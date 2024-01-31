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徹底抺去海峽中線？ 陸取消M503航線偏置 台抗議

台灣新聞組／台北31日電
M503西向東航線啟用
M503西向東航線啟用

中國大陸民航局昨晚宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南飛行「偏置」措施，並將啟用銜接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行；大陸國台辦發言人陳斌華聲稱，這是提升空域運作效率措施，但國家政策基金會副研究員揭仲認為，此舉不但壓縮台灣空防縱深及預警時間，更是試圖徹底抺去、否認海峽中線的存在。

台方民航局稱，陸方措施與2015年啟動該航路時雙方溝通結果有明顯差距，深表遺憾。陸委會昨也表達嚴正抗議及強烈不滿，要求陸方停止不負責任飛航行動。

2015年1月12日，大陸在未與台灣協商下，片面宣布畫設M503航線，並開放北往南飛行，同時畫設M503向西連接浙江東山、福建福州、廈門的W121、W122、W123航路。由於M503航路緊貼海峽中線，當時即引起台方抗議，後經協調，陸方同年3月初將航路向西偏移6海里，並於3月29日啟用M503航路北往南飛行，但未啟用W121、W122、W123航路。2018年1月，大陸再片面宣布啟用M503航路南往北飛行。

大陸民航局昨晚透過官網發布，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行「偏置」措施，並將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行。

W122銜接航線是從福州西往東，W123銜接航線則是從廈門西往東運行，新措施上路後，未來福州、廈門航班將不再繞至北方航路，直接由西向東飛往貼近海峽中線的M503航線。M503航線距離海峽中線僅4.2海里（約7.8公里），恐將大幅壓縮台灣空防預警時間。

陸委會回應，中國大陸佯稱開通相關航路是為緩解有關航班增長壓力，實則未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安，不尊重台灣，刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，並有改變台海現狀疑慮。對大陸蓄意製造兩岸不安，我強烈抗議，並要求對岸停止2月1日起執行相關航路運作的決定，如陸方一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

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