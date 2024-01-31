北約秘書長籲挺烏克蘭 憂明日台灣

北約組織秘書長史托騰柏格（左）與美國國務卿布林肯（右）29日在華府國務院舉行記者會。（歐新社）

北約 組織秘書長史托騰柏格29日在華府表示，支持烏克蘭 不是做慈善，是投資北約的安全，北京正密切關注北約行動並與俄國發展無上限的友誼；他兩度表示，發生在烏克蘭的事情，明天可能就發生在台灣。

本報系聯合報報導，史托騰柏格表示，「中國不是敵人」，他歡迎美國和其他盟國與中方就氣候變遷與軍控等共同關切議題展開對話，同時，各國應嚴肅看待解放軍快速發展及烏克蘭戰爭拉近中俄距離，對北約安全造成的後果。

他表示，中方經濟和軍事規模對所有北約國家都是挑戰，包含美國，「美國沒有理由單獨應對中國」，大家聚在一起會更加強大。

史托騰柏格29日訪問國務院和五角大廈，30日將拜會國會山莊，希望說服美國國會增援烏克蘭。國務卿布林肯表示，美國在過去幾年對烏克蘭提供750億美元援助，美國的盟友提供超過1100億美元支持，大家應加緊行動確保烏克蘭獲勝，國會通過美國總統拜登所提出的追加預算案至關重要。

史托騰柏格表示，北約提供給烏克蘭空前支持，重要的是持續這麼做；「我們的支持不是做慈善，是投資我們自己的安全，因為一旦俄國總統普亭在烏克蘭獲勝，世界會變得更危險」。

他表示，伊朗持續破壞區域穩定，支持在紅海攻擊船隻的恐怖分子，這提醒大家，沒有規則的世界既難預料且危險，也讓所有人的安全變得更加昂貴。

史托騰柏格說，中國大陸也正在密切關注；俄羅斯在烏克蘭的勝利將鼓舞伊朗、北韓和中國大陸，鼓勵其他威權領導人動武，「今天是烏克蘭，明天就可能是台灣」。

史托騰柏格提到對中俄夥伴關係的關切，他表示，「我知道許多盟國擔心中國，但這不能成為不顧烏克蘭的理由」，歐洲的安全對亞洲很重要，反之亦然，史托騰柏格因此再度強調：「今天是烏克蘭，明天就可能是台灣。」

據台北中國時報報導，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威對此表示認同，並表示，全世界包含中共 都聚焦觀察這時代的戰爭型態為何，因此中共會持續觀察美國能讓戰爭持續多久，若美國到最後選擇離場，勢必會給中共一個增加武力犯台機會的訊號。

政治大學外交系教授盧業中則認為，史托騰柏格此說法目的主要在爭取美國持續支援烏克蘭，是否能將烏克蘭類比台灣則有待進一步推敲。

對此，外交部副發言人蕭光偉呼籲各國嚴肅看待中國軍力快速發展，並提到史托騰柏格早自去年7月就持續展現對台海安全的關注，呼籲成員國正視中國的挑戰，史托騰柏格此說法頗具意義。