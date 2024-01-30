90後台灣女孩：福州有很多機會與成長空間 適合扎根

在福州創業的「90後」台灣女孩陳筱婷，帶著自己的文創IP—寵物狗「老夫子」入駐兩岸職工（福州）會客廳。（中新社）

在福州工作的「90後」（1990年後出生）台灣女孩陳筱婷，最近參加2024迎新惠台政策宣講活動周，列席福建省政協13屆二次會議。她說，在大陸轉了一圈下來，感覺福州更適合扎根和安家，無論文化習俗還是飲食，都與台灣非常接近。

中新社報導，20多年前，陳筱婷的父輩來到福州創業，而她2015年在馬來西亞完成學業後，決定到大陸看看，開啟她的大陸「新旅途」。她說，她從台北而來，先在家族企業中工作，後又去其他城市闖蕩。幾年來，她足跡遍及福建、廣東、河南 等省份。兜兜轉轉，最終回到福州，選擇自媒體創業。

陳筱婷說，「大陸這邊不論就業 還是創業，彈性空間都非常大，有很多機會與可能性，有很好的成長空間」。

2023年，陳筱婷開設自媒體帳號「一人一狗遊福州」，以台青視角分享福州深厚的文化底蘊和在大陸生活的點點滴滴，架起兩岸青年溝通的橋梁。她帶著自己的文創IP—寵物狗「老夫子」，入駐兩岸職工（福州）會客廳，以水杯、抱枕等充滿兩岸元素的各類文創產品，為兩岸職工（福州）會客廳增添色彩。

陳筱婷也和朋友們共同發起兩岸朋友圈社區沙龍活動。她說，通過線上直播和線下沙龍的分享模式，打造台胞和當地居民互動互融的平台，分享線上運營、健康管理、親子 教育等多元話題。不僅如此，陳筱婷還遊走在福州坊巷間，拜訪一個個非物質文化遺產傳承人，用視頻介紹軟木畫、茉莉花茶等製作工藝。

閒暇之餘，陳筱婷加入環保志願服務。結合環保和非遺，把一些可回收的環保材料運用到非遺傳統工藝中去；結合台青文創設計，打造專屬IP形象，讓環保議題更生活化。

在日前於福州舉行的福建省政協13屆二次會議上，陳筱婷作為列席人員踴躍發言。她提出，依託相關惠台政策措施，通過新媒體傳播「福」文化、環保及互聯網營銷，利用互聯網的力量打破兩岸交流瓶頸，讓更多台灣青年看見真實的大陸。 陳筱婷表示，大陸的變化日新月異，鼓勵台灣青年來看看。