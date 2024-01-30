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裴洛西訪台後 日媒：4陸艦在台周邊常態部署

台灣新聞組／台北30日電
讀賣新聞報導，2022年美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台後，解放軍就在台灣周邊常態部署四艘飛彈護衛艦。（本報資料照片）
讀賣新聞報導，2022年美國眾議院議長裴洛西旋風式訪台後，解放軍就在台灣周邊常態部署四艘飛彈護衛艦。（本報資料照片）

讀賣新聞29日引述多位日本政府相關人士報導，前年8月時任美聯邦眾議院議長裴洛西訪台引發中國大陸在台灣周邊大規模軍演，約自那時起，解放軍就在台灣周邊常態部署四艘飛彈護衛艦。

中國2013年11月片面宣布畫設東海防空識別區，除納入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）並與日本的防識區重疊。讀賣28日才引述日本政府相關人士披露，自2020年以來解放軍在該防識區界線附近常態部署至少三艘軍艦。自衛隊相關人士認為，這旨在一旦「台灣有事」時阻止自衛隊和美軍飛機進入。

另據讀賣29日報導，解放軍還主要以四艘護衛艦，常態部署在台灣周邊。其中一艘在日本最西端的沖繩縣與那國島周邊；一艘在與那國島和菲律賓間；在台灣西南方或北方海域一艘；在釣魚台列嶼西北方也有一艘。

這使釣魚台列嶼正處於解放軍軍艦三面夾擊，有說法指稱中國若侵台，釣魚台列嶼可能也會「有事」。中國正強化反介入／區域拒止能力，其戰略在於使美軍無法進入連結日本琉球群島（南西諸島）與菲律賓第一島鏈的內側。

解放軍艦艇常態部署東海防識區界線附近，被認為是與常態部署在台灣東部外海的軍艦連動。平時就軍事施壓台灣，台灣有事時目標阻擋美軍等台灣友軍靠近。

自衛隊退將、自衛艦隊前司令相香田洋二對此強調，若日本露出可乘之機，中國今後對釣魚台列嶼動武的可能性很很高，日本有必要做好充分準備。

讀賣29日亦報導，為加強南西諸島的地對艦飛彈防禦網，陸上自衛隊計畫在九州大分縣及沖繩，於今年度前各建置300名兵力規模的兩個射程逾千公里12式反艦飛彈連隊，使火力提升約為目前三倍。

釣魚台 日本 解放軍

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