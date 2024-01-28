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川普可能重返白宮對台利弊 分析家看法不一

編譯茅毅／即時報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

前總統川普已在共和黨總統提名選舉連勝兩場，出線希望濃厚，國際間已開始對他可能回鍋白宮進行分析甚至避險。媒體報導，若他在總統大選擊敗拜登，川普的捉摸不定及其「美國優先」的做法和觀點，將是賴清德一大棘手挑戰。

香港南華早報28日引述觀察家報導，川普在總統任內雖對北京採取對抗立場，但自他2020年落選以來，例如他去年接受美國福斯新聞專訪時，就指控台灣「帶走」美國的晶片生意，並質疑若中國侵台，美國是否應該馳援台灣。

分析家認為，若川普今年贏得大選，在維持美國的支持方面，賴清德將面臨嚴峻工作，尤其鑒於川普對國際關係所採的交易做法，以及其美國優先與孤立傾向。他「第二任」的做法可能和其第一任非常不同，而他首任時和蔡英文政府關係良好。

川普2016年勝選後不久，就打破慣例與蔡總統通話而惹惱北京。台灣國際戰略學會專家說，他當時對傳統的白宮式操作沒經驗，這解釋了為何他會接蔡英文的電話並和她交談。

美國市場情報及顧問公司FrontierView大中華分析師湯瑪斯．張（Thomas Zhang）提到，川普很可能更從交易的觀點看待美台關係，而且可能較不會致力在軍援上幫助台灣。鑒於他可能對台灣的晶片業較不友善，甚至恐怕為自己的政治獲利對台灣施加更大壓力，因此在經濟及政治上，賴清德很可能將面臨比蔡英文更嚴峻的環境。

美國史丹福大學胡佛研究所研究員戴雅門（Larry Diamond）更指稱，川普已變得愈來愈難以預測和錯亂。

另對北京而言，美國「財經內幕」28日引述美國南加大美中研究所教授駱思典（Stanley Rosen）報導，不論是盟友或對手，川普都完全不可信任。儘管台灣人和香港人認為他言語強硬、是個硬漢，所以他在台港很受歡迎，但其實他並不堅定。

不過，亞洲政治風險顧問、共和黨海外黨部亞太區前主任委員方恩格（Ross Darrell Feingold）認為，川普有關台灣晶片業的言論，很可能出於他對美國目前在半導體製造廠數量上落後的沮喪，「因為他不喜歡美國補貼外國高科技公司」。方恩格說，若川普當選，這番言論可能不是他未來政策的可靠指引。方恩格也不確定，川普「總統」個人是否會關心美國對台政策，以及對該政策有興趣。

方恩格還說，「我們能確定的是川普任命的外交政策及國安相關職位政務官，將是對中鷹派及疑中人士，而這些人就像第一屆川普政府那樣，對台很友善」。同一批人中，有些可能重返「第二屆川普政府」，對新任政務官的審查程序必將檢查這些人選過去與中國的關係，諸如生意上或曾在政府內部或政府以外擔任的職位。

方恩格指稱，「台灣可以放心地認為，第二屆川普政府將比第二屆拜登政府對台更友善」。

川普 賴清德 晶片

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