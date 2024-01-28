斷交風向？吐瓦魯親台總理敗選 親中派議員將角逐大位

吐瓦魯國會大選結束，國際關注會否從台北外交轉向北京。圖為落選的親台總理拿塔諾（左）前年9月訪台會晤蔡英文總統。（圖／總統府提供）

台灣南太友邦吐瓦魯26日舉行國會大選，據27日公布的開票結果，親台總理拿塔諾（Kausea Natano）落選，儘管曾宣稱選後將審視吐台和吐中關係的財長潘恩紐（Seve Paeniu）當選，但也親台的前總理索本嘉順利連任。路透27日引述潘恩紐報導，新政府應該商討外交承認台北或北京的問題。台灣外交部對此表示，吐瓦魯國會當選人多挺台吐邦誼。

本報系聯合報報導，吐瓦魯是台灣現有12個邦交國之一，及僅餘的三個太平洋友邦之一，台吐邦誼始於1979年。其總人口僅約1.12萬，從全國九座島礁、八個選區共選出16位國會議員，每選區兩席。該國無正式政黨，只有政團，由一院制的國會推選總理，再由總理任命內閣部會首長組成政府，因此總理產生和決策過程可能很緩慢。

曾矢言繼續挺台的拿塔諾，選區在首都富納富提，選後他尚未有所置評。在努庫萊萊島當選的潘恩紐說，他已與其他當選人協商，尋求角逐總理。

潘恩紐24日對路透表明，吐瓦魯議員關切吐台關係，及去年11月與澳洲 達成的廣泛安全協議，新國會有必要辯論與審視。路透及法新社報導認為，潘恩紐這番話被視為選後吐瓦魯恐從台北外交轉向北京訊號，而拿塔諾落選亦加深該國可能準備改承認北京的揣測。

潘恩紐27日重申，上屆議員就任時，內部就曾廣泛討論吐台關係，「以確定我們對此事的政策立場」，因此新政府無疑也有必要予以研究與確定。

針對北京持續有系統挖台灣的南太牆腳，紐西蘭梅西 大學太平洋安全專家鮑爾 斯表示，中國說服索羅門、吉里巴斯和諾魯從台北外交轉向北京，均由經濟而非意識形態驅動，北京提供經濟發展良機，南太島國發現難以抗拒，往往也沒替代選項。

台灣外交部昨表示，據外交部目前掌握吐國選舉結果，已知的當選人大部分都與台灣大使館互動頻繁，立場友善，並支持維護兩國邦誼。

對於吐瓦魯選前、選後都有媒體報導台吐外交關係可能有變，外交部昨也指出，選舉過程中各黨派候選人輪替是民主體制國家正常情形，對於吐國少部分友台政要敗選，卻有媒體認為是台吐邦誼可能生變的報導，外交部表達遺憾。