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紐時專欄：鞏固現狀防台海開戰 多做少說為上策

中央社／紐約27日專電
紐約時報專欄作家紀思道呼籲「鞏固現狀」，防止台海開戰。（取材維基百科）
紐約時報專欄作家紀思道呼籲「鞏固現狀」，防止台海開戰。（取材維基百科）

紐約時報專欄作家紀思道呼籲「鞏固現狀」，防止台海開戰。他認為，為嚇阻中國對台動武，美國應大力但低調地協助台灣強化國防，避免在台海緊張之際以張揚言行火上澆油。

曾派駐北京、兩度獲美國新聞界最高榮譽普立茲獎的紀思道（Nicholas Kristof）在27日刊登的專欄文章寫道，外界太擔心解放軍可能侵略台灣，更大風險反而是中國「蠶食」施壓台灣，釀成意外事件，緊張情勢升高，不慎引爆一場多國捲入的世界大戰，正如1914年第一次世界大戰爆發軌跡。

紀思道近期訪台觀選，並評估台海風險及如何妥善管控。他認為，美方可能高估台海衝突風險，特別是中國全面侵略台灣的情境。

他寫道：「我們不僅應留意中國對區域和平構成的風險，也應留意我們美國人無意間構成的風險，以及我們對抗中國的正當措施恐釀成海空意外事件、進而引發戰爭的可能性。」

總統蔡英文去年11月在紐時「交易錄峰會」（DealBook Summit）播放的預錄訪談中說，中國面臨內部難題，可能不會貿然侵略台灣。紀思道訪台期間發現，多數民眾認為台海開戰風險偏低，前總統馬英九也向紀思道說：「我不認為中國現在有意發動戰爭征服台灣。」

台灣許多重要人士告訴紀思道，他們感謝美方在道義與軍事上的支持，但也擔心魯莽、以抗中為職志的美國人不了解區域情勢，可能導致局勢惡化。

文章舉例，前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪台、美國空軍上將米尼漢（Mike Minihan）去年說美中可能在2025年開戰、五角大廈資深官員瑞特納（Ely Ratner）形容台灣是美國的「戰略資產」，三者共通點是加深北京猜疑。

紀思道因此呼籲鞏固現狀，意味中國不對台動武，台灣不被視為將永久脫離、進入美國軌道。他寫道，就算現狀多麼混亂、令人不滿，包括總統當選人賴清德在內的台灣官員仍謹慎小心，表明將維持現狀，華府也應如此。

紀思道研判台海衝突並非迫在眉睫另一理由是開戰不符合中國利益。

首先，對台發動兩棲作戰對解放軍來說是重大挑戰，很可能失敗。台灣缺少可輕易登陸的灘頭，1944年二戰同盟國也許能奇襲諾曼第，但在衛星與無人機時代則不可行。其次，解放軍欠缺實戰經驗，上次「作戰」是1989年鎮壓民運時射殺同胞，而且軍隊內部貪腐嚴重。

身為民主黨員的紀思道說，共和黨籍前美國總統川普11月如勝選，中國將更有可能侵略台灣且得逞。川普對台海衝突時是否馳援台灣態度模稜兩可，且難以想像川普協同盟邦迫使中國收手。

紀思道主張，美國如揚棄「戰略模糊」，正式宣告美國將在台海衝突時馳援台灣，將是個錯誤，部分原因在於此舉對台灣的影響。如果台灣深信美軍將在戰時馳援，也許就不會那麼擔心激怒中國的後果，也不會積極強化自我防衛。

他直言，台灣一直不願為自身安全做出必要犧牲。他形容台灣是美好的地方，比起尚武的斯巴達，更像是古希臘文明中心雅典；台灣軍費占國內生產毛額（GDP）比例低於美國、以色列、愛沙尼亞，現在才要求義務役男服役一年，卻逐步淘汰面臨封鎖時具韌性關鍵地位的核電。台灣98%能源仰賴進口，而核電是自產能源。

紀思道認為，比起貿然侵略，中國更可能以封鎖等作為「緊緊掐住」台灣，包括高強度軍事演習、切斷海底電纜、攻占太平島等台灣控制的島嶼。

他寫道：「台灣需要的是更實際的幫助，如反艦飛彈、軍事訓練、與盟友協同行事、加強資安防禦。在此同時，美國需要提升危機期間迅速生產彈藥的產業能力。」

美國總統拜登政府近年聯合日本、韓國、澳洲、菲律賓模擬遏阻中國冒進的協同行動。紀思道稱讚如此做法，為強化嚇阻，他建議華府加強協助台灣預備網路戰。如果台北停電，上海也要停電；如果台北網路連不上，中國「防火長城」也應倒下，讓中國老百姓得知領導階層的貪腐作為。

文末寫道，台積電董事長劉德音所言可能是最佳建議，「『多做少說』是他向想協助台灣安全的美國人提出的忠告，如此勸告也許能在1914年8月幫助列強避免一場災難性且不必要的戰爭。時至今日，這仍是明智建議。」

川普 華府 解放軍

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