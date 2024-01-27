小三通金廈航線 開啟春運模式

大陸春運26日正式啟動，兩岸「小三通」金廈航線亦正式開啟「春運模式」。在廈門五通客運碼頭，已處處佈置滿春節氛圍裝飾，櫃檯旁掛出年節的「福」字。（取自華夏經緯網）

中國大陸春運26日正式啟動，兩岸「小三通」金廈航線亦正式開啟「春運模式」。今年春運期間預計每日有16班、合計共有640班船班出入廈門五通客運碼頭，運送旅客將超過10萬人次，比去年同期增加22倍。

今年大陸春運自1月26日至3月5日，為期40天。綜合央視、華夏經緯網報導，小三通金廈客運航線26日亦同步啟動春運，不少旅客通過此航線往返兩岸，也有不少台灣民眾透過此航線回台探親、過節。

廈門高崎邊檢站表示，春運期間金廈航線預計每日將有16班船班出入廈門五通客運碼頭，春運40天合計共有640班次，預計運送旅客10萬餘人，比去年增加22倍。此外，客流高峰期預計出現在春節前3天到4天（農曆二七到二八）出境方向，以及春節後5天到7天（農曆初六到初八）入境方向。

在五通客運碼頭，已處處佈置滿春節氛圍裝飾，櫃檯旁掛出喜慶的「福」字，電子螢幕上循環播放的「恭賀新春」、「出入平安」等祝福語，充滿年味。

一名來自台北的旅客林小姐表示，金廈航線的便利讓其備受青睞，「春節是中華民族的傳統佳節，快過年了，我們都要回家。」

高崎邊檢站表示，在旅客高峰期到來前，將開足人工查檢通道，開滿快速通道，最大限度提升通關效率，縮短旅客候檢時間。同時，加強通關查驗組織保障，即時追蹤船班動態，也會安排通曉閩南方言的執勤人員提供引導。