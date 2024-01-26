新聞評論／王志安不應歧視身障 但綠營不只歧視身障

大陸央視前記者王志安(中)日前上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議，他事後發文道歉。(圖／取材自臉書「STR Network - 薩泰爾娛樂」)

前大陸央視記者王志安來台觀選，卻在上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時，譏諷民進黨 把罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰推上台助選煽情，引發各界批評。王志安原本嘴硬反擊，後仍表示願向陳俊翰當面道歉。民進黨砲火猛烈，卻多少暴露了自己的雙標；打開各種歧視 史，民進黨這一頁從來就翻不過去。

王志安模仿並嘲諷身障候選人，是非常不妥的表達方式，不但不尊重身心障礙者，也容易加深社會的偏見和歧視。王志安顯然忘了，在大陸，下身癱瘓的鄧樸方，曾任全國政協副主席，位列黨和國家領導人。比起鄧樸方，以政黨不分區身分參選的陳俊翰，正當性毫不遜色。

不過，精神科醫師沈政男好奇看了王志安來台觀選及介紹台北生活的幾集影片後指出，王志安觀察與評論，頗有外國記者的犀利眼光與對中國現狀的反思。他錄完節目後就把出席費退掉，因為他說他是拿觀光簽證；他參觀賴蕭競選總部，還刻意在蔡總統照片旁貼上留言「民主自由，守護台灣」。

重點是，沈政男還原王志安在脫口秀上那段談話的脈絡是，將身障者推上台造勢效果很好，但對比民進黨只給陳俊翰在安全名單以外的提名，實在不成比例。沈政男問，「平常不關心身心障礙者的人都跳出來幫忙罵人了，人家的重點是不要玩弄選民感情」。

其實，翻開民進黨的歧視史，才真正是罄竹難書。國民黨 準立委謝龍介侄子謝克洋立刻想起，過去國民黨立委吳斯懷因手術坐輪椅，卻被綠營嘲諷，甚至製作哏圖在網路瘋傳。換言之，他們的不滿，未必是因為陳俊翰被歧視，而是民進黨被嘲諷。

尤其民進黨還記得當年是怎樣嘲諷羞辱國民黨籍的台中市前市長胡志強嗎？民進黨立委余天說，胡志強車禍受傷的妻子邵曉鈴，為陪胡幫別人助選，「只剩一隻手，頭腦也不清楚」，胡志強自己又曾中風，腳一跛一跛的。連李登輝力誇民進黨台中市長參選人蘇嘉全時，都批蘇的對手胡志強「已經中風，年歲大」。

民進黨的性別歧視、族群歧視，更不用說了。民進黨標榜女權的立委，以雙標模式縱容黨內的性騒和歧視。而賴清德更赤裸裸地展視對陸配參政權的歧視，毫不掩飾民進黨對民主、對人權的雙標。

王志安觀選評論中的歧視性嘲諷語句，的確不應該。但他最不應該的是，一句話又讓大家記起，民進黨就是各種歧視的代名詞。 (轉載自聯合新聞網「重磅快評」)