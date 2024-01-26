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陸網紅王志安涉嘲諷身障 持觀光簽上節目違規 台罰5年不准入境

台灣新聞組／台北26日電
大陸資深媒體人王志安(中)因在節目中被質疑嘲諷身障人士惹議。(圖／取材自臉書)
大陸資深媒體人王志安(中)因在節目中被質疑嘲諷身障人士惹議。(圖／取材自臉書)

大陸前「央視」調查記者、現住在日本的YouTuber王志安日前上「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，他譏諷民進黨把罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰推上台助選，作法太過煽情，內容曝光後遭各界撻伐，助理主持Albee(范乙霏)和製作人、薩泰爾娛樂紛紛對此道歉，而王志安持觀光簽證來台，卻上節目「工作」，已違反相關法規，移民署確認王志安已違法，將註銷其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。

王志安在節目中形容台灣選舉就像是一場秀，除了有歌星、有鋪墊，「還有把殘疾人推上去煽情」，並模仿身障人士高喊「支持民進黨、搶救王義川」，影射民進黨不分區立委候選人陳俊翰，主持人及台下觀眾哄堂大笑，該段內容曝光後引發民進黨不滿，製作人霍金在YT影片下留言致歉，而在節目上大笑的Albee也跟進發文，坦言當時沒聽清楚王志安提到「殘疾人」字眼，因不想破壞節目節奏，所以才選擇以笑聲帶過。

只是眾怒難平，主持人賀瓏也被網友圍剿，甚至揚言抵制「夜夜秀」，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂出面滅火，再次向陳俊翰致歉，自覺被影射的陳俊翰回應，雖然製作單位很快道歉，但他希望處理身心障礙者的議題內容時，能更有同理心。王志安則在社群平台表示，真正消費殘障人士的是民進黨的造勢手法，如果真重視殘障人士，為何不把陳俊翰列入安全名單？把殘障人士當競選工具，又是音樂又是煽情，這叫重視殘障人士？「這叫作秀」。

王志安前天在YouTube發布最新影片「台灣歸來話台灣」時告白，他說，台灣就像他的第二個故鄉，希望不要排斥像他來自中國大陸的異鄉客。

王志安在影片中表示，他這次大選來台採訪，感興趣想採訪的很多，包括馬英九、趙少康、柯文哲，有些明確表示不接受採訪，或推稱「現在不方便」，與他預期還有很大距離。

他說，台灣社會對於身分比較敏感，雖然他是受中共迫害，不得不流亡海外，但是他來自中國大陸身分，很多人聽到就害怕，選前說接觸他會掉票，選後說不能隨便接受他採訪。

王志安表示，台灣社會雖然是言論自由的社會，但是距離暢所欲言的言論社會還有一點距離。很多政治雷區，使得有價值衝突的時候很難暢所欲言。

「雖然這是一個可以人人講話的社會，但是如果你講的不好，你有可能遭受到非常大的懲罰」。王志安表示，大家還記得前總統馬英九選前接受德國之聲專訪，有人說馬英九影響10萬票；當今台灣社會，可以看到挑戰主流價值觀的言論，其實承受的後果滿可怕的。但他不怕也不在乎，他希望可以不等同中共視角的立場，也不等同台灣本土視角的立場，能對台灣重要的政治人物訪談。

他說，台灣對於他們這些流落海外的異鄉客來說，真的就像第二個故鄉，「因為它講中文，因為它到處都是小吃，依稀可以找到家鄉的味道」。

「我從中國離開之後，中文就是我的故鄉，中餐就是我的鄉愁，講中文的地方都是我們的故鄉」。王志安表示，台灣不要排斥他們這樣異鄉客，台灣的價值就是民主自由，民主自由的特點就是包容和開放，海峽兩岸之間肯定有政治歧見，「但不該波及到我們普通人身上」，來自中國大陸的人身上。

王志安表示，在台灣14天，感受到台灣人非常善良，也非常熱情。台灣有他們嚮往的政治熱度和生活方式，「台灣是我們鄉愁的寄託之地」。

王志安在YouTube最新影片「台灣歸來話台灣」告白，台灣就像他的第二個故鄉，希...
王志安在YouTube最新影片「台灣歸來話台灣」告白，台灣就像他的第二個故鄉，希望不要排斥像他來自中國大陸的異鄉客。（圖／取材自「王志安」YouTube頻道）

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