吐瓦魯財長暗示將與台灣斷交 外交部：不代表官方立場

吐瓦魯財政部長潘恩紐向路透表示，吐瓦魯預計在大選後重新審視與台灣的外交關係。（美聯社）

中華民國 太平洋友邦吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）日前接受訪問時表示，吐國有可能在選後承認中華人民共和國；路透社近日也報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）表示，吐國選後將重新審視與台灣的外交關係。台外交部昨回應，這是為了競選連任而提出的個人政治主張，不代表吐國官方立場。

吐瓦魯將於1月26日舉行國會選舉，大選後是否跟隨諾魯做出外交轉向，連日來引發關注。但台外交部昨天表示，吐國財政部長為競選連任而提出個人的政治主張，背後顯然有中國因素影響。

不過，國民黨立委江啟臣 表示，這不會是空穴來風，也是警訊；不停斷交會使中華民國出現減少被承認的主權危機，總統當選人賴清德是否敢宣示未來不會再斷交？

江啟臣說，政府往往把斷交歸因中國打壓，但不管藍或綠執政，中國一定都會打壓，執政黨必須負起責任，而不是嘴巴上講捍衛國家主權，實際上卻越來越少友邦承認、越少國家為中華民國發聲。

江啟臣分析，邦交 國最大功能之一，就是認可中華民國主權存在，蔡政府八年沒增加邦交，卻斷交到目前僅剩12國，中南美洲邦交國接連斷交，無法為美國守住「後院」，南太平洋現也接連斷交到剩三國，加上若吐國動搖，這些美國、澳洲都不樂見，對於所謂太平洋島鏈防線、「印太夥伴」等顧好邦交的角色都扮演不好，事實上也不利與台灣與美澳兩國結盟。

江啟臣指出，對於在乎中華民國主權的人來說，都會很擔憂邦交國不斷減少，假設短期內或未來邦交國數再繼續下降，為台灣發聲越來越少，是否產生更多骨牌效應，甚至擴及國際組織參與，壓縮台灣外交活動空間？這些都是賴清德政府必須面對的問題，否則繼續斷交，對他來說，像是政府不在意主權，或更像是對於外交失敗問題處理無能。

此外，中國大陸和太平洋島國諾魯24日在北京舉行復交儀式，大陸外長王毅與諾魯外交貿易部長安格明簽署聯合公報，正式恢復兩國中斷近19年的外交關係。王毅並對台灣邦交國喊話，「友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上開啟與這些國家關係新的篇章」。