1年役新兵首梯入營 父母憂首批上戰場

一年制義務役今年上路，首梯670名役男25日入營。圖為新式八周入伍訓練震撼教育期末鑑測。（記者季相儒／攝影）

一年制義務役今年上路後，首批670名役男今天入營。兵役制度延長，有役男當作報效國家，也有役男感嘆24小時待命，「薪水卻比基本工資 還低」，前八周新訓還僅1萬多元台幣，且退伍難與社會接軌。家長則憂心，台海危機未解，若發生意外，這些青年恐怕被徵召，「首批上戰場」。

國防部 說明，義務役回復一年役期，主要是考量國際情勢改變、威權主義擴張、防衛作戰需求、四個月軍事訓練強度及參考各國兵役制度等因素，並權衡國防安全及符合兵役法規範。不過，役男卻有不同看法。

新店高中二年級學生林義翔表示，多這一年兵，讓他擔心出社會輸在起跑點，雖先前有討論研擬可以三年修完學分，大四去當兵，但很多研究所在考試前都有實習時數限制，不清楚三年內能否完成所有學分和實習時數狀況下，讓他感到不安。

建國高中三年級羅姓學生也說，目前政府配套措施不足，一些校系可以大四先去當兵，但他志願是商管相關科系，大四是實習的好機會，也有投信公司會招商，這麼一來，規畫都要延後。

今天要入伍的江姓男子表示，入伍前八周新訓只領1萬多元薪資，掛二兵加上專業加給也不過2萬3000餘元，況且在軍隊是24小時待命，今年基本工資都已2萬7000多元，義務役的薪資連基本工資都不如，才會使許多年輕人抗拒服役，政府是「合法剝削」年輕人。

沈姓役男的父親說，擔心的是退伍後的問題；國際報告一再顯示台灣局勢複雜危險，萬一出狀況，這些退役青年一定是首批被徵召上戰場，父母怎麼可能不擔心？

曾姓家長說，看看俄烏戰爭就知道，現在戰爭靠的是飛彈、無人機，實際陸地近距離對戰機率已大幅降低。台海若爆發戰爭，台灣20多萬兵力對上解放軍 約200萬兵力，台灣徵召再多人也沒用。