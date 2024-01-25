前閣揆陳冲：斷交是國安問題 官民偏狹與冷漠值得憂心

台灣總統大選甫落幕隨即傳來邦交國諾魯與台斷交，吐瓦魯邦交可能生變的消息，前行政院長陳冲指出，這是真正的國安問題。（本報資料照片）

台灣總統大選甫落幕，隨即傳來邦交 國諾魯 與台斷交， 一周後又傳出吐瓦魯邦交可能生變的消息。前行政院長陳冲在本報系聯合報名人堂專欄指出， 這是真正的國安問題，新總統要上任了，不知看清楚問題沒有？

陳冲說，外交部在記者會中表示，諾魯「索求鉅額經濟援助」，外交「不應淪為比價」，而對方在大選後「突擊」，是對「民主價值的報復，也是對國際秩序的公然挑戰」；經濟部也表示斷交對經貿影響「微乎其微」，一方面凸顯前友邦需索無度，另一方面也暗示小國寡民，無足輕重。至於不少網民留言，似乎認為斷交無關宏旨，其中也不乏一些情緒字眼，諸如清理要飯的、比蘭嶼還小、隨便啦、斷久就習慣等，這些官方或民間言論所反映的偏狹與冷漠，是真正值得憂心的。

陳冲表示，獲取他國的外交承認，至關重要。少了外交承認，在國際法上，就不成為一個國家、一個國際社會的權利義務主體。諾魯斷交後所剩的12個邦交國，就是賴以證明中華民國 還是個國家，中央銀行有資格（權利能力）在四處開戶、購買並保存金融資產的憑據，換言之，也是全民累積超過5000億美元外匯存底的救生圈。所以不要小看任一邦交國，也不要暴虎馮河講些不交也罷、邦交斷光也沒關係的賭氣話，總統更應該針對最糟的情況演習一下，這才是真正的國安問題。

陳冲說，兩個月前，聯合國氣候變遷會議（COP28）在杜拜盛大召開，台北出發的立法委員代表團因不能進入藍區，向外交部大聲抗議，官員則表示各項活動均正常進行。事實上，於COP28舉辦活動在國際露臉的都是政府周邊單位，而活動場域也都在帛琉、馬紹爾及聖克里斯多福等國的場館，沒有這些「微乎其微」的友邦，中華民國能有立足之舞台？能說邦交國不重要？