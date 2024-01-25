國軍退役將校當「共諜」仍獲緩刑 支付公庫金額翻5倍

中共中央情工系統2012年起指派化身香港籍商人的謝錫璋，透過退役空軍少將錢耀棟（圖）及退役中校魏先儀在台發展組織，接觸多名退役將領。（本報資料照片）

陸軍退役中校魏先儀、空軍退役少將錢耀棟當共諜吸收退役將領，違反國家安全法在台發展組織，一審判魏1年10月、錢1年徒刑，分別緩刑5年、4年，各支付公庫60萬與30萬元（台幣，下同，約6400與9600美元）。檢察官認為判決違背法令，罕見由三名檢察官聯名上訴，台灣高等法院今各改判為2年、1年4月刑，但仍各緩刑5年、4年，不過支付公庫金額提高為300萬與150萬元。

陸軍退役中校魏先儀替中共在台灣發展組織，台灣高等法院認為他「角色多元」。（本報資料照片）

此外，高院 也判魏、錢各接受10場次與5場次的法治教育，並各沒收5萬4390元和10萬7923元不法所得。

化身香港 籍商人的中國廣東省海外聯絡辦公室情工人員謝錫璋，負責替中共 中央情工系統「中央軍事委員會政治工作部聯絡局廣州聯絡局」從事對台工作，蒐集政軍情報及策反國軍。1997年，謝以商人名義來台，接觸退役軍官，安排現役、退役中高階軍官或親友出國旅遊及接受招待。

謝錫璋2003年來台參加黎姓海軍上將公祭，結識魏先儀，之後雙方頻繁餐敘，成功吸收魏進入組織，再吸收退役空軍黃姓中校未果，因黃曾在空軍401聯隊服務，因此在聯隊同袍餐敘中再認識錢耀棟。

檢方指控，錢耀棟想要免費餐敘、球敘及旅遊招待，因而加入組織，2013年邀約空軍退役陳姓少將、退役沈姓上將等到大陸打高爾夫，但遭拒絕。

台北地院認為魏、錢雖未對國家安全、社會安定造成實際損害，仍造成一定程度的危險，審酌他們沒有前科，還知道悔悟，考量他們所犯國安法宣告刑均為2年以下，宣告緩刑。

檢方在緩刑宣判出爐後，認為魏先儀、錢耀棟一個是既遂犯、一個是未遂犯，都判緩不合理，而「共諜線」上游謝錫璋所牽涉的高雄高分院相關判決，1名既遂犯判刑3年10月、2名未遂犯各判刑3月、10月，魏、錢直到審理時才認罪，不符合自始即認罪的緩刑量刑標準。檢方指緩刑判決稱檢方未舉證犯罪利益為何，但事實上，偵查已查知謝錫璋等以餐敘、球敘、旅遊招待魏、錢，判決認事用法不合法，因此上訴。

高院審理後，今撤銷原判決，雖刑度提高，但仍給予緩刑，不過支付公庫的金額都拉高。庭長表示，錢耀棟的官階較高，不能輕判，而魏先儀的角色「多元」且是既遂，因此刑度較高，因檢察官的主張有理，皆提高支付公庫金額。