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陸官媒環時：台邦交國 離歸零愈來愈近

記者黃雅慧／台北24日電
民進黨賴清德當選下屆總統，為本已詭譎的兩岸情勢投下不確定性。(本報資料照片)
民進黨賴清德當選下屆總統，為本已詭譎的兩岸情勢投下不確定性。(本報資料照片)

賴清德在不到四個月就要上任，中國大陸環球時報刊出社評奉勸賴清德團隊，徹底認清台海現實和大勢，徹底放棄台獨路線，「否則下一個四年，台海局勢難以穩定」。文章同時威脅，台灣邦交國已「離歸零愈來愈近了」。

環球時報稱，賴清德和蕭美琴最近在兩岸政策表態上顯得比較克制、低調，不代表以「務實台獨工作者」自居的賴清德洗心革面、改弦易轍。

該文分析有兩個原因：一是賴清德是以「雙少數」勝選，台灣有六成民眾並不認可民進黨，代表「下架民進黨」意向佔絕對多數；二是美國在台灣大選後明確釋出「不支持台獨」立場，意味不希望賴清德成為繼陳水扁之後的「第二個麻煩製造者」，以打亂美國的戰略節奏。

文章表示，台獨從來不可能成事，過去不能，今後更絕無可能。違反一中原則就是干涉中國內政，文章稱「這一點，連美國都看得很清楚。」

環球時報建議賴清德團隊「逐字逐句地讀懂」大陸國台辦發言人13日晚間的回應。強調「這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、愈走愈親的共同願望，更阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。言下之意，誰跟這個大勢對抗，都會被碾壓粉碎」。

文章提出，要衡量賴清德是不是求真和平，有一個非常清晰的評判標準：是否接受「九二共識」。接受「九二共識」是一切的前提，不接受，那麼任何解釋都是藉口，都是台獨的自我暴露。

此外，對於選後兩岸經濟合作架構協議（ECFA）前景，前陸委會副主委、東華大學公共行政學系榮譽教授高長23日表示，陸方仍會以「切香腸」式逐步下手，並預計未來農漁產品、工具機等會是重點項目。他也提醒，雖然這些產品貿易額規模不大，短期正如經濟部所言影響小，但中長期來看，可能會造成產業外移必須要重視。

高長提醒，在ECFA關稅優惠清單以外的農漁產品也必需注意，特別是台灣世界貿易組織（WTO）中已開放其他國家進口，但未開放給大陸的部分可能也會是目標。

但高長認為，大陸現階段還不至於全面停止ECFA，而是ECFA的優惠項目部分推進，讓台灣民眾持續感受到壓力。「會慢慢讓你覺得痛。」他相信陸方內部也在做準備，比如人民政協報近期釋出可能對相關農產品終止關稅優惠消息，也是看看台灣政府會有什麼回應。

高長說，如果一步一步加碼，就有可能變成全面貿易戰，這時候就需要考慮雙方的承受能力如何。但他認為不至於走到這地步。

蔡英文政府對於對陸出口占比下降視為政績之一，意味減少對大陸依賴。但高長認為，是否為此高興值得商榷。如果對大陸能有其他的替代出口放案，這或是好事，但是，他說「問題是台灣有嗎？」。

賴清德 民進黨 關稅

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