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需求疲弱、地緣緊張升溫 台去年外銷訂單衰退近16%

記者江睿智／台北23日電
經濟部22日發布去年12月外銷訂單金額為438.1億美元，年減16%，表現不如預期。圖為高雄港貨櫃碼頭。（本報資料照片）
經濟部22日發布去年12月外銷訂單金額為438.1億美元，年減16%，表現不如預期。圖為高雄港貨櫃碼頭。（本報資料照片）

經濟部昨日發布去年12月外銷訂單金額為438.1億美元，年減16%，表現不如預期。由於終端需求疲弱、地緣政治風險升溫，廠商下單保守，預期今年元月外銷訂單金額持續下探，將低於400億美元，估年減幅度擴大為15.8%至20%，今年第1季接單難樂觀。

經濟部統計指出，去年第4季外銷訂單金額為1473.1億美元，年減6.6%，為連續六季負成長。去年全年外銷訂單金額5610.4億美元，為歷年第三高，僅次於2021年及2022年，年減15.9%。

經濟部統計處長黃于玲坦言，第1季為電子產業淡季，加上高物價、高利息的環境仍在，美中貿易紛爭、紅海衝突等地緣政治風險升溫，都會干擾全球景氣復甦力道，抑低消費和投資，「廠商下單明顯轉保守」。今年第1季外銷訂單表現難以樂觀，預期下半年終端需求才會明顯復甦。

針對紅海衝突對供應鏈影響，黃于玲表示，除推高運價、導致交貨延誤，目前汽車供應鏈已呈現吃緊，外界更關切是否引發通膨，使需求更疲弱。若紅海衝突屬短期，對通膨和供應鏈影響就有限。

黃于玲分析，預期元月外銷訂單金額減幅還會擴大，除終端需求低迷，供應鏈庫存去化持續，全球景氣下行風險仍高，廠商下單特別保守等因素外，2022年底中國大陸解封後訂單部分遞延至2023年元月，也就是說，去年元月基期不低，都加深今年元月外銷訂單跌幅。

台灣去年11月外銷訂單金額成長率一度翻紅，結束連14黑；而12月接單金額僅438.1億美元，遠低於預期500億美元，表現不如預期。黃于玲指出，主因終端消費不明朗，消費性產品需求疲弱，使得12月資通訊產品、電子產品接單都不如預期。

去年12月台灣七大主要貨品接單表現一面倒呈負成長。經濟部表示，終端電子產品需求低迷、供應鏈調整庫存，致12月資訊通信產品及電子產品分別年減25.3%及12.9%；光學器材在背光模組接單減少，以及大尺寸面板及光學鏡頭接單成長交互影響下，年減0.3%。

傳統貨品則因全球經濟展望不佳，12月塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬外銷訂單分別年減15.2%、10.5%、6.5%及 1.7%。

經濟部廠商動態調查結果顯示，按接單金額計算之動向指數為46.5，預期元月接單金額將較12月還要低，經濟部統計處預測，元月接單金額為380億至400億美元之間，跌幅深重。

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