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共機東引凌空才被衛哨目視發現 國防部監偵疏漏遭糾正

記者丘采薇、洪哲政／台北23日電

2022年2月5日中共運12型機逕抵東引上空遭民眾拍攝，引發外界對國軍聯合情監偵能力的質疑，監察院昨天表示，監察院外交及國防委員會於1月19日審查通過監委賴鼎銘、蕭自佑、葉宜津、林郁容所提調查報告，提案糾正國防部及空軍司令部。

四位調查委員指出，經過調查，2022年2月5日疑似中共運12型機自中國長樂機場起飛後，空軍所屬雷達雖曾掌握目標航跡，但該機後續因關閉電碼、低空慢飛及受雜波影響，指管單位未能啟動後續目標建立或辨識程序，導致該機飛抵東引某營區上空始為衛哨目視而循戰情回報。調查委員表示，此案凸顯國軍聯合情監偵能力在外離島及中國沿岸之威脅感知方面確有疏漏，因而提出糾正。

此外，監委指出，2023年7月傳出聯合作戰指揮中心因包商疏失導致部分電路中斷、喪失部分指管功能一事，經查確係包商不慎啟動預先加載之軟體而造成部分線路故障，影響範圍未如外傳嚴重，仍凸顯指管中心內控問題，因此也提糾正。

調查委員強調，中共藉各種手段積極測試國軍聯合情監偵及應處能力，此案運12型機刻意關閉電碼，即為典型案例；而我國防空識別區廣達15萬平方浬左右，加以海峽及中國沿岸交通繁忙，欲完全掌握各式威脅，確為國軍C4ISR體系的一大挑戰，而C4ISR系統雖不如新式戰具或裝備容易為人矚目，然而防衛作戰之成敗實繫於此，國防部允宜在雷達、跳展頻通信、戰術資料鏈及電戰等領域加速籌獲先進裝備，建構堅實韌性之防衛戰力。

針對監院糾正，軍方回應表示，敬表尊重；而外離島現已陸續部署國造CS/MPQ-90蜂眼雷達，與防區對空監視哨，共同強化低空監視與聯合情監偵能力。

中共 國防部

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