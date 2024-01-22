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陸擬再砍關稅減讓 點名34項農漁品 放話不排除終止ECFA

記者謝守真／綜合報導
中國大陸當局持續向台灣施壓，透過官媒放話，可能對台灣檳榔、帶魚等34種零關稅農漁產品，取消關稅減讓。圖為東港魚市的白帶魚。(本報資料照片)
中國大陸當局持續向台灣施壓，透過官媒放話，可能對台灣檳榔、帶魚等34種零關稅農漁產品，取消關稅減讓。圖為東港魚市的白帶魚。(本報資料照片)

中國大陸全國政協機關報「人民政協報」20日刊文稱，不能讓民進黨既享受兩岸經濟合作架構協議（ECFA）紅利又違反ECFA；而為打擊民進黨執政基礎，將不排除ECFA被終止的可能性。文章除了點名ECFA早收清單中，對台農漁、機械、汽車零組件、紡織等產品關稅減讓等措施可能終止，未來包括檳榔、帶魚等給予台灣的34種零關稅農漁產品，也都可能被取消關稅減讓。

台灣大選結果牽動兩岸情勢，也波及兩岸經貿。去年12月，大陸中止ECFA部分產品關稅減讓，台灣大選前夕的1月11日，大陸商務部又稱，研擬擴大中止ECFA早收清單關稅減讓項目。人民政協報20日刊文，被認為是北京對「賴政府」在5月20日就職前，升高對台施壓的動作之一。

文章引述中國社科院台灣研究所研究員張冠華指出，大陸去年底發布對台貿易壁壘最終調查結論後，民進黨當局並未採取有效措施改正錯誤做法，反而提出22項所謂「關鍵核心技術清單」限制兩岸交流合作，肆意貶低ECFA及兩岸服貿協議，加大營造反對和阻礙兩岸經貿交流與合作的氛圍。

張冠華稱，是因為民進黨當局既要享受ECFA紅利，又違反ECFA和世界貿易組織（WTO）相關規定，才導致大陸有關部門不得不中止部分產品的關稅減讓。

上海交大台灣研究中心主任盛九元指出，如果兩岸無法在「九二共識」基礎上恢復協商，通過制度化平台清除台灣方面對大陸設置的貿易障礙，大陸有關部門為保護企業合法利益，勢將進一步擴大中止ECFA早收農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓，甚至不排除由於實施條件與環境的惡化而終止ECFA的可能性。

北京清大台資企業研究中心主任李保明分析，若大陸中止對台灣上述產品關稅減讓，將對台灣出口和對外經濟合作帶來很大傷害。他預期，長期而言，台灣相關企業可能透過直接投資大陸，或投資東南亞地區並經由「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）再出口大陸，以規避影響。

就大陸舉措對台經貿的可能衝擊，盛九元表示，大陸是台灣農漁產品的主要出口市場，一旦失去大陸，很難找到替代市場。

張冠華說，大陸是台灣機械產品第一大出口市場，大陸龐大的汽車，尤其是電動車市場為台灣汽車零組件產品提供廣闊市場。兩岸經濟合作倒退，將給台灣經濟發展帶來重大影響。

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