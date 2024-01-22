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日媒：美國會團將訪台 會晤藍綠白

編譯茅毅、盧思綸／綜合報導
美國眾議院重量級議員貝拉透露，國會跨黨派代表團近期將訪台。（路透）
美國眾議院重量級議員貝拉透露，國會跨黨派代表團近期將訪台。（路透）

日經亞洲21日報導，美國聯邦眾議員貝拉說，美國跨黨派國會代表團很快將訪台，以加強和台灣在野黨領袖及總統當選人賴清德的關係。他雖婉拒透露具體詳情，但提到該代表團也計畫會晤國民黨與民眾黨高層。

據報導，眾院外交委員會印太小組民主黨籍首席議員貝拉，將加入幾位美國國會議員接下來的台北行，可望是在賴清德13日當選後，第一支訪台的美國國會代表團。他19日受訪時強調，此行將展現美國對台灣民主的支持，「我認為我們就是想去（對賴當選）表示歡迎、向他道賀，並繼續強調台灣的未來實際上是由台灣人民決定」。

也是眾院「國會台灣連線」共同主席的貝拉表示，這是國會制度，「因此我們應該和（台灣）所有立委談談」，「我將期待訪團與各政黨會談」。他並直言，和民眾黨的關係很可能並不深厚，建議美國國會有必要和該黨培養更強健關係，以促進華府和台北間的合作。

該報導提到，貝拉打算深化美國國會和民眾黨的關係，反映出台灣今後政局，自2004年來立院首次沒有任何政黨過半。鑒於民進黨不太可能和國民黨合作，可能導致政治僵局。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告寫道，民進黨這次未能在立院過半，將大幅複雜化賴清德在總統任內推動民進黨議程的能力。

另一華府智庫哈德遜研究所亞太安全事務主任克羅寧也說，這三個台灣政黨都重要，將在立法時扮演角色；當美國國會成員在接下來幾天和幾周內訪台時，他們應與這三黨具影響力的立委建立密切關係。

賴清德 華府 民進黨

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