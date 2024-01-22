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傳吐瓦魯也有斷交危機 柯文哲：賴當選 預料中國會出招

記者林銘翰／台北22日電
民眾黨主席柯文哲表示，賴清德當選總統，本來就預料中國會出招。(記者林伯東／攝影)
民眾黨主席柯文哲表示，賴清德當選總統，本來就預料中國會出招。(記者林伯東／攝影)

外傳中華民國友邦吐瓦魯外交轉向，未來可能轉與中國大陸建交。民眾黨主席柯文哲昨天說，兩岸關係長期處於緊張狀態，民進黨主席賴清德當選總統，本來就預期中國會出招，至於要怎麼降低緊張關係，恐怕是民進黨政府要頭痛的題目，困難還是要想辦法解決。

民進黨立委許智傑受訪時表示，吐瓦魯長期在國際社會為台灣發聲，「如果消息屬實，令人相當遺憾」，吐國可能擋不住中國的威脅利誘，中國向來著手在大洋洲擴張勢力，不論是透過金援陷阱，或者是控制港口，都是一帶一路的大洋洲版本，希望美國、澳洲能夠出手阻擋，未來繼續守護亞太的區域和平。

民進黨立委王定宇說，中國為了羞辱台灣的民主自由，還有在南太平洋進行軍事擴張，所以撒大幣花大錢，買走台灣在南太平洋的邦交國諾魯，昨天又傳出吐瓦魯也有問題，經過他向外交單位查詢，台灣跟吐瓦魯在環境變遷、潔淨能源及很多經濟項目，雙方都是密切合作，目前兩國的邦交關係一切正常，大家不用過度臆測。

王定宇指出，中國跟這些國家都有邦交關係，但是在晶片及產業供應鍊，還有地緣政治、區域安全的議題上，「中共往往是這些自由民主同盟國家，圍堵嚇阻的對象，台灣反而成為關心、維持穩定，甚至是合作的盟友」，顯見台灣在外交關係的大幅提升。

王定宇強調，台灣跟吐瓦魯的關係一切正常、沒有問題，南太平洋是澳洲跟美國戰略部署的重點，當中國想要搶走台灣的邦交國，另外一面也是把軍事擴張延伸到南太平洋，威脅到澳洲的安全、美國的國家利益，反而會促成美澳跟台灣更緊密地合作。

邦交 民進黨 澳洲

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