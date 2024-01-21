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中國張牙舞爪引關注 駐加代表處辦台灣選後說明會 各國使節團出席踴躍

中央社／溫哥華20日專電
台灣大選落幕後，台海局勢備受矚目，駐加拿大代表處昨日舉辦「台灣大選後使節團早餐座談會」，向各國駐加使館代表說明台灣大選對世界民主的意義，及台海局勢的發展，美澳日等多國公使表達強烈支持台灣，現場氣氛熱絡。（駐加拿大代表處提供）
台灣大選落幕後，台海局勢備受矚目，駐加拿大代表處昨日舉辦「台灣大選後使節團早餐座談會」，向各國駐加使館代表說明台灣大選對世界民主的意義，及台海局勢的發展，美澳日等多國公使表達強烈支持台灣，現場氣氛熱絡。（駐加拿大代表處提供）

台灣大選落幕後，台海局勢備受矚目，駐加拿大代表處昨日舉辦「台灣大選後使節團早餐座談會」，向各國駐加使館代表說明台灣大選對世界民主的意義，及台海局勢的發展，美澳日等多國公使表達強烈支持台灣，現場氣氛熱絡。

選後中國繼續張牙舞爪，包括利誘太平洋島國諾魯斷交，又警告對台展開「反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭」行動等，令各國使團代表極為關注兩岸動向。

駐加拿大代表曾厚仁主動向各國代表說明，中國接下來很可能還有更多蠻橫舉措，不排除以四種手段對台施壓：（1）續以金援方式挖角台灣邦交國；（2）不排除中方可能再度對台進行實彈軍演；（3）中止適用兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下台灣產品之優惠關稅，施展經濟脅迫；（4）在國際運動賽事或文化活動中打壓台灣參與、阻撓台灣民間組織參加國際非政府組織活動等。

但曾厚仁強調：「儘管中國無所不用其極打壓，台灣選民在本次大選中已藉選票斷然拒絕中國霸凌，展現出台灣人民之無畏精神。」

美國公使德里亞（Gregory Stephen D'elia）稱讚台灣乃世界民主典範，並提及美國國會重量級議員和資深官員將陸續訪問台灣，表達對即將就任的新總統賴清德和所有台灣人民的支持。

澳洲公使懷斯福特（Anne Witheford）和日本公使降谷（Tokuro Furuya）均盛讚台灣人民成熟的民主行徑，期盼與台灣有更多合作交流。

駐加拿大代表曾厚仁亦說明這場選舉令台灣三個政黨均有所斬獲：民進黨贏得總統席位、國民黨成為立法院最大黨、民眾黨8個立委席次在國會具關鍵影響力。未來台灣在外交上將延續目前的方針，國會則以內政為焦點，三黨會在競爭又合作的原則，共同為台灣人民謀福祉、為國際社會盡心力。

另有與會者關注理念相近國家如何利用加拿大擔任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國機會，處理台灣與中國入會議題，以及中國對台介選如何提供加國借鏡。

曾厚仁強調台灣已經做好準備並符合資格，呼籲CPTPP所有會員國在堅持高標準貿易原則下優先考慮台灣入會；也再度說明台灣對中國認知作戰及假訊息攻勢甚有心得，樂意與其他國家分享。

這場座談會於渥太華知名麗都俱樂部（Rideau Club）舉行，除美、澳、日，友邦瓜地馬拉駐加拿大大使盛若（Guisela Atalida Godinez Sazo）、聖克里斯多福及尼維斯代辦華勒斯（Eustace Wallace）、海地公使銜參贊努瑪（Nesly Numa），以及捷克、保加利亞、拉脫維亞、教廷、巴拉圭等國代表出席，加拿大聯邦多個政黨也派員與會。

加拿大 澳洲 賴清德

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