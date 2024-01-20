日專家：台灣大選具4大歷史意義 鼓舞民主陣營

民進黨總統當選人賴清德。(本報資料照片)

中華民國總統暨立委選舉13日結束，日本智庫「日台關係研究會」昨天舉辦研討會，資深媒體人、作家福島香織表示，這次大選具有四個歷史意義，給民主陣營帶來極大鼓舞。平成國際大學教授淺野和生說明台灣認同並分析台日關係的走向。

研討會以「台灣總統選舉後的台灣與世界」為題進行，駐日副代表周學佑致詞時表示，今年是世界的選舉年，有逾40國逾70場選舉。這次台灣的選舉受世界注目的程度堪稱空前，不僅因為是今年首場大選，也展現了台灣的民主成熟度、台灣人對中國的態度及站在民主陣營這一方的決心。

前日本產經新聞記者、作家福島香織表示，這次台灣大選由執政黨民進黨 的正副總統候選人賴清德 與蕭美琴勝選，具有四大歷史意義。首先，這是一個小國展現了民主典範的一場選舉；今年是世界選舉年，由台灣的民主選舉拉開序幕十分合宜。

福島認為，這次台灣大選對包含日本在內的國際社會、西方國家、民主陣營而言，具有歷史意義，因為這是民主的勝利，就如民進黨在這場選舉中喊出的口號「選對的人；走對的路。」

其次是國民黨 的「質變」，福島認為，國民黨已經逐漸轉向本土化，即使是國民黨總統候選人侯友宜勝選，她也覺得是台灣民主的勝利。

福島指出，這次的選舉，「九二共識」、「一個中國」並未成為選戰的焦點，實屬罕見。在選前，前總統馬英九講出「須相信習近平」，侯友宜立刻澄清說：「任內不觸及統一問題。」

福島認為，國民黨已逐漸變成台灣人政黨，如果侯友宜當選了，她的新聞標題將是「繼李登輝之後的國民黨台灣人總統」。選舉中雖然言及為了台海安定，該如何與美、中相處的議題，但選戰的焦點擺在經濟政策、外交方針、台灣民主的走向等。

第三個歷史意義是，這是一個打破「八年魔咒」的選舉。台灣至今舉行了八次總統直選，執政都未能超過八年，這次選舉打破魔咒，具歷史意義。

第四個歷史意義是第三黨的出現，民眾黨到最後仍能在總統大選保持「三腳督」局面，並在立法院拿下了八席，堪稱翻開了台灣民主的新頁。

福島分析，這次的選舉是「角色競爭」。日本人認為賴清德親日，具有台獨志向；中國人批評他是台獨派。此外，賴清德是礦工之子，對此引以為傲，常說出自己出身的困苦，有一種以「吃苦當吃補」的心態。以年輕人來看，可能認為賴是頑固老爹、無趣。而蕭美琴聰慧、能力強，擔任駐美代表後的台美關係密切、有進展，成績斐然。

福島說，蕭美琴是台美混血兒，將來或許會成為台美混血的女性總統。讓人懷有這樣的想像，這點堪稱「很台灣」。台灣過往包含有幾個外來政權統治的歷史在內，歷經複雜的歷史後顯得很多元，讓年輕人有期待。

她並認為，民進黨的競選廣告「在路上」很可能拉抬了不少選票，影片中可看到即使四年前賴清德與蔡英文在黨內初選時曾有過爭執，但現在變得很團結，影片釋出了很正面的訊息，讓選民覺得給民進黨執政超過八年也無妨，台灣要走民主路、走向世界，與世界同行。

淺野在演講時指出，即使民進黨有八年執政的包袱，也被對手批評腐敗、醞釀政黨輪替的氣氛，但民進黨的政黨票不減反增，足以說明這些都是假議題。民進黨區域立委得票雖較上屆微減，但立委席次卻減少十席，顯示選戰策略可能出了問題。

淺野肯定蔡總統執政八年的成績，把台灣推向全世界，讓兩岸問題擴大為國際問題，讓台灣成為國際社會的一員。

淺野認為，台灣選舉後，台日關係不會有什麼特別的變化，台日已順利在進行各項合作，會有進一步的發展。現在台日之間可以簽署民間協定，以非政府間的實務協定解決很多問題。譬如所得稅的雙重課稅問題，這是必須有國家主權才能解決的問題，但台日現在用民間協定去解決，且成為慣有的模式。

淺野期待台日未來可透過民間協定，解決緊急狀況下的台日資訊共享，以及國民避難、撤離等問題。