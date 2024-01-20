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2024台北燈節 蔣萬安：已依往例邀上海派團參加

台灣新聞組／台北20日電
台北市長蔣萬安表示，2024台北燈節依往例邀請上海方派團參加。（記者胡經周／攝影）
台北市長蔣萬安表示，2024台北燈節依往例邀請上海方派團參加。（記者胡經周／攝影）

2024台北燈節將於2月2日在台北市西門町揭幕。台北市長蔣萬安昨表示，會依往例邀請上海方派團參加。蔣萬安說，台北燈節從2016年開始，就邀請上海方前來參加，除了疫情期間每一年都有參與。去年上海市也組團前來，今年同樣不缺席。　　

台北市副市長林奕華指出，2024燈節主題定為「龍躍光城」，象徵祥龍飛「躍」台北，引領希望向前邁進，主視覺多彩輪廓則呈現繁華台北的絢麗燈火，而「躍」同音「悅」，也意涵懷著喜悅心情迎接新年。本次台北燈節自2月2日揭幕後，2月17日至3月3日正式開展，燈節持續時間長達31天。

上海與台北的花燈之緣已經持續多年。在此前舉辦的多屆台北燈節中，主辦方都規畫了友好交流燈區，上海市曾經連續多年參加台北燈節活動，展現了上海與台北的雙城友誼。

2024大選落幕，各政黨布局2026，有媒體問蔣萬安，北市第三副市長還沒著落，外界就搶著要副市長李四川去選新北市長？蔣萬安昨天上午出席文山區興岩社福綜合大樓開幕，對於北市第三副市長人選？蔣說，會盡快通盤整體考量，人事底定，就會對外公布。

媒體追問，會不會擔心李四川被搶走？蔣萬安說，「我們就是一個團隊，大家都會全力以赴，在崗位上為市民打拚。」

由於議會臨時會，蔣萬安上任後首年編列的預算至今還沒審完，被議會民進黨團酸「國民黨認真點」，蔣萬安表示，市府會持續主動積極跟議會溝通，也有不少議員對相關預算給予認同與支持，目前在委員會已經通過。

至於成立青年局的組織規程法制化至今卡關，蔣說，未來北市府希望能單一窗口、一站式服務，針對年輕朋友需求全面掌握了解、提供協助，這部分絕對不會疊床架屋，也會持續跟對關心的議員更詳盡說法，希望盡快完成青年局法制化的作業。

預算 疫情 國民黨

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