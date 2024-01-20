陳建仁稱抖音危國安 在野轟公權力黑手介選更嚴重

行政院長陳建仁。（本報資料照片）

行政院長陳建仁昨天表示，抖音 這個平台已變成有些國家認知作戰的平台，而有些錯假訊息已危及國安，政府會偵測這些平台可能的錯假訊息來提高民眾的識讀能力，並加以偵辦、繩之以法；對於抖音的處理，政府會審慎來辦理。不過在野黨立委批評，這和法務部調查局成立認知戰研究中心一樣，都是開民主倒車。

國民黨 立委賴士葆表示，這是在開民主倒車、白色恐怖還魂，他反對所有管道介入選舉，所謂境外勢力介選不只是對岸藉著各種渠道來影響選民的認知作戰，還包括其他國家在選舉期間發表不合適言論獨厚特定政黨；最讓人民深惡痛絕的介選是政府境內勢力防認知戰看到黑影就開槍，幾乎是草木皆兵的地步，用公權力黑手介選的嚴重程度千百倍於境外勢力。

民眾黨立委張其祿指出，社交平台的假訊息問題，用禁止或嚴審的方式未必能完全根治，尤其是境外平台，更難追蹤，且真假訊息如何界定及界定標準、判斷依據也是個問題。張認為，假訊息傳播欠缺法制化，需從法制層面來解決，否則僅是從個案去防堵，意義不大。

為反制中共認知作戰、錯假訊息戰等輿論戰，法務部調查局成立認知戰研究中心，遭外界質疑恐怕侵犯言論自由，也關注對抖音是否提高管制？陳建仁昨表示，這個平台已變成有些國家認知作戰的平台，需特別提高謹慎，政府2020年已禁止公部門使用TikTok（抖音國際版），和世界上其他國家一樣。

陳建仁表示，威權專制國家常會利用自由民主國家的言論自由及透過相關媒體等社群平台，對民主國家選舉加以操弄影響，台灣是自由民主法治的國家，政府要保障言論自由，但這些平台上有些錯假消息已對人民名譽、身體健康及隱私造成很大危害，對整個社會安定、國家的安全也造成很大危害，所有民主國家都需要對錯假消息的傳遞，做審慎因應。

針對多個投票 所票數異常，中選會被質疑。陳建仁表示，中選會已針對相關選務瑕疵說明並改正，「這些缺失並不足以影響我們選舉的結果」，近日發現有心人士造假傳播訊息，想影響台灣民主選舉運作，居心叵測。