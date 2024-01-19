蘇起推演台灣未來9劇本 民眾要從「和」「拖」「鬥」路線擇一

國安會前秘書長蘇起。（記者林宸誼／攝影）

台灣總統與立法委員選舉落幕。國安會前祕書長蘇起19日推演出台灣未來可能的九個劇本。其中不動武的四個是「現狀常態化」、「兩岸政治對話 」「美中談判」，及兩岸合意統一的「蘇格蘭化」。

動武的五個則是由某個意外引爆的「南海撞機化」、快速武統的「克里米亞 化」、激戰未決的「烏克蘭 化」、武獨成功的「美利堅化」，及觸動核武的「廣島化」，最終上演哪個劇本，只有時間能證明。

蘇起強調，寫書目的不只寫給政治精英看，是要寫給台灣一般老百姓看，包括要選擇「鬥」「拖」「和」哪一條路。

蘇起19日在天下文化出版的「美中對抗下的台灣選擇」新書發表會上指出，他用三條隱形的線貫穿整本書。第一條線就是李登輝在1997年的修憲，把台灣當時的制度變成民選國王制，「沒有國家說號稱民主國家，但是實際上4年選一次，4年中間由執政黨隨便玩，權力大到比美國的總統還要大，比英國、日本、歐洲所有國家的總理還要大。」

蘇起指出，這個制度造成了從1997年之後，全台灣所有的政治精英投到遊戲裡面，「我們的制度變得扭曲了，我們政壇精英的思維扭曲了政黨之間的關係，政黨之間變成不合作，造成台灣開始沉淪，民主政治沉淪、經濟沉淪，精英腦子都不花在建設，都只放在鬥爭。」

第二條特色是李登輝的兩國論，蘇起解釋，兩國論在1999年受挫後，蔡總統主政時「做而不說」，2024是把互不隸屬鞏固了，得到台灣老百姓的肯定，變成台灣政治體制的一部分，所以「蔡英文 路線」這5個字是非常重要，蔡英文路線就是這樣子定下來。

第三條是台灣外部環境的變化。蘇起表示，過去20多年來，台灣的人都集中在玩選舉的遊戲、權力的遊戲，沒有注意到外部的變化，2015年他開始發現這個世界在變，大陸在變。歐美朋友都警告他，說台灣人怎麼都不注意外部環境變化，「我越約覺得怵目驚心。」

蘇起指出，過去20幾年來，大陸的力量起來，美國的力量再往下走，那麼在台海的部分，基本上已經黃金交叉已經過了。所以他整理出9個劇本，其中不動武的四個是「現狀常態化」、「兩岸政治對話 」、「美中談判」，及兩岸合意統一的「蘇格蘭化」。

動武的五個則是由某個意外引爆的「南海撞機化」、快速武統的「克里米亞化」、激戰未決的「烏克蘭化」、武獨成功的「美利堅化」，及觸動核武的「廣島化」。

蘇起認為，前面4個到5個是可能性比較高，後面的4個到5個可能性比較低。但是哪一個發生也沒有人知道。

蘇起指出，大陸對這次的大選根本沒有像以前那麼重視，因為大陸認為誰當權都差不多。美國的話在侯友誼剛出來的時候還很有興趣，可是等到藍白破局之後，美國關心的是大陸的反應，把收集情報的重心轉到大陸去，而不是看台灣誰贏誰輸。

蘇起表示，同樣的現在2024年開始，台灣新總統出來了，現在台灣內部的變化，像是立法院怎麼樣，內閣怎麼樣，賴賴清德說什麼了，現在看來都沒那麼重要。

蘇起鼓勵台灣的人要特別重視美國因為美國是台灣現在唯一的保護，美國最近在選後馬上派人來台，層級非常高，就是兩個意思，重申它的監控權。第二就是行使他的監護權，告訴你不要做什麼。

所以2024年很不幸有一隻灰犀牛，那就是美國大選。尤其美國大選的亂象，還有若是川普出現當選總統，可能會丟下核彈級警報，當然會對兩岸會造成影響，所以

蘇起判斷，民眾採「拖」，是拖不久，而且拖到後來，台灣情況不會變得更好。所以拖的人自己要想清楚，蔡英文將會讓台灣成為終點。「因為蔡英文跟習近平兩個人，只有一個人最後會成為歷史上的偉人，另外一個人會成為罪人，在未來這幾年會出現最後的攤牌，這個大趨勢是變不了。」

主張「和」的人要想清楚，台灣還要有人出來，在各黨之間坐下來談這些事情。然後還要採取三步，在當面先談，當面談完之後跨黨來談，跨到台灣之後跟大陸談，這三步一步都少不了。