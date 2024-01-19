我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人貪便宜？亞馬遜、Netflix、博物館也共用會員卡

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

金融時報：美重量級議員將接棒訪台 支持賴清德

編譯徐榆涵、華盛頓記者張文馨／即時報導

英國金融時報18日報導，多位重量級美國國會議員將在未來幾周內訪問台灣，以表達對台灣總統當選人賴清德的支持。

知情人士透露，眾議院外交事務委員會印太小組的民主黨領袖貝拉，以及眾議院「國會台灣連線」的兩位聯合主席，分別為共和黨籍眾議員巴爾與狄亞士巴拉特將於下周訪問台灣。

此外，眾議院中國問題特別委員會主席、共和黨籍的蓋拉格將在第一個代表團之後訪台，而蓋拉格的到訪將格外引起中國關注。

知情人士透露，「國會台灣連線」的兩位聯合主席巴爾和狄亞士巴拉特將與賴清德會面，但不會與落選的侯友宜和柯文哲會面。

蓋拉格未對他的訪台計畫，以及是否帶領中國問題特別委員會訪問團訪台發表評論。

金融時報指出，預料更多美國會議員將在賴清德就職典禮時訪台，以及在3月或4月訪台，以紀念「台灣關係法」45周年。

中國駐華盛頓大使館表示，北京「堅定反對美國與台灣有任何形式的官方互動，以及以任何方式或藉口干預台灣事務」。「美國在處理涉台議題時需要極度謹慎，不得以任何形式模糊和掏空1個中國原則，或對『台獨』分裂勢力發出任何錯誤信號。」

而中華民國駐美代表俞大㵢17日在雙橡園對媒體表示，台灣選舉結束，駐美代表處將持續執行維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫，這不會改變。

台灣選後兩天就發生諾魯突襲斷交事件，外界擔憂北京對台外交壓力將接踵而至；俞大㵢表示，這次選舉結束後，除了美國，甚至以往不表態的國家都紛紛對台灣民主選舉表達肯定，這些理念相近國家也都持續表達並呼籲中方，不接受北京以軍事或經濟脅迫來改變台海現狀；談到對加勒比海和中南美洲國家的邦交，他說，目前相當穩固。

賴清德 眾議院 共和黨

上一則

連免治馬桶也要貪 上校收賄裝潢新家確定入獄

下一則

蕭美琴助修復 花蓮歷史建築「將軍府」將試營運

延伸閱讀

金融時報：美重量級議員下周起將接連訪台 表達對賴清德支持

金融時報：美重量級議員下周起將接連訪台 表達對賴清德支持
賴清德退出新潮流 在野疑假動作 以後會出現賴系？

賴清德退出新潮流 在野疑假動作 以後會出現賴系？
WSJ：賴清德曾稱「務實台獨工作者」 美中都緊張

WSJ：賴清德曾稱「務實台獨工作者」 美中都緊張
退出不該存在的派系 藍委酸：這很賴清德

退出不該存在的派系 藍委酸：這很賴清德

熱門新聞

國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血