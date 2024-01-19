台設認知戰研究中心防介選 法部指國安遭溫水煮青蛙威脅

因應境外敵對勢力對台認知作戰，調查局17日成立「認知戰研究中心」，法務部長蔡清祥受邀觀禮。（圖／調查局提供）

蔡政府前年九合一選舉敗選歸咎於抖音 ，並要求行政院所屬部會禁用抖音，將抖音視為認知作戰的媒介，調查局選後特別成立「認知戰研究中心」，局長王俊力指出，境外敵對勢力利用內容農場剪輯重製、誤導國人認知影音圖檔，透過社群平台傳散國防外交、政府施政、民生經濟、兩岸關係等錯假訊息，藉此分化內部團結，影響中央與地方選舉，因此有請平台業者下架之必要。

調查局選前傾全力加強查緝大陸介選案，全台各地里長赴大陸旅遊接受落地招待，幾乎都被反滲透法偵辦。前立委張顯耀在藍白合尚未破局時，被控接收授大陸資金，配合製作「柯正侯副」假民調 ，也在選前遭調查局搜索，檢方訊後命張顯耀台幣100萬元交保，基層風聲鶴唳。

調查局前天舉行「認知戰研究中心」揭牌典禮，邀請法務部長蔡清祥、國安局副局長徐錫祥等出席觀禮，認知戰研究中心主任由調查局新任副局長孫承一兼任。

蔡清祥表示，「境外敵對勢力近年擴大對我認知作戰強度及廣度，試圖以『溫水煮青蛙』的方式卸除國人心防，使我面臨空前國安威脅。」

調查局表示，為齊力反制認知作戰，將統合兩岸情勢研析處、國內安全調查處及資通安全處，底下設有認知研究、資料分析、應處反制三組，蒐集分析境外勢力傳散影響國家安全、擾亂社會安定、破壞友盟關係等即時通報，並使用軟體溯源清查異常帳號、協請社群平台業者下架，發布新聞並且揭露。

針對近來網路流傳多起抖音作票影片，中選會已將25件選務相關案件，行文台灣高檢署、刑事局與調查局依社維法查辦。最高檢察署前天責成台北地檢署「全國性重大假訊息案件處理中心」積極蒐證，立即澄清，協助迅速下架，追查不實影片幕後是否有主使者，如涉不法要從速嚴辦。