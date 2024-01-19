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「科目三比賽」遭謾罵 寧夏夜市致歉：比賽照辦

記者邱書昱／台北19日電
寧夏夜市的「科目三」活動。（圖／翻攝臉書）
寧夏夜市的「科目三」活動。（圖／翻攝臉書）

台北市寧夏觀光夜市日前貼出舉辦抖音神曲「科目三舞蹈大賽」，遭到網友嘲笑謾罵，對此，寧夏夜市觀光協會昨天致歉，在不對的時間點舉辦活動，但比賽仍會照常舉辦，並且盤點歷屆舉辦的日韓流行音樂比賽，目前正積極籌畫，再辦王彩華保庇舞來宣傳台灣在地廟口文化。

雖然「科目三舞蹈大賽」遭罵翻，但是貼文一出短短半天，就吸引40組人馬報名。寧夏夜市觀光協會表示，他們有注意到廣大網民的意見，其中有樂觀其成，也有持反對意見，之前就曾舉辦過結合時事的舞蹈比賽。

協會舉例，包含韓國的Super Junior的Sorry sorry、江南大叔的騎馬舞，日本Piko太郎的Pen Pineapple，以及台灣王彩華的保庇舞，這些都是引起全世界流行的歌曲。

協會強調，初衷是音樂、舞蹈、美食無國界，以健康有趣主題來辦活動，藉此吸引年輕人的目光理解年輕人的想法並拉近距離，認為台灣是多元文化、開放的民主國家，國際文化交流都是難免。

協會表示，他們有信心推廣，台灣獨有文化，以文化交流角度出發，降低彼此衝突的風險，而寧夏夜市也要用台灣「軟食力」，征服國際友人的胃，用台灣自由民主來舞動全世界。

觀光 科目三 抖音

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