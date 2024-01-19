蘇起：兩岸談判路斷 和統最後一線希望剩美中談判

國安會前秘書長蘇起。（記者潘俊宏／攝影）

國安會前祕書長蘇起今將舉辦由天下文化出版的「美中對抗下的台灣選擇」新書發表會。他在書中表示，蔡政府上任後「兩岸談判」的道路切斷，和平統一的最後一線希望就剩「美中談判」；從中共二十大人事布局來看，中國大陸國家主席習近平 已做好對美國「能打也能談」的準備。

他談到兩岸現狀，表示兩岸是否走上武統道路，一切看北京的抉擇，「兩岸和戰的主動權，現已完全掌握在北京手裡」，台灣從百分百倒向美國的那一刻起就拋棄了這個主動，必須依賴華府 為它定奪。

「對北京而言，武統一直是不得已的選擇」，蘇起說，有兩個「和平統一」的選項比它更優先，其中最優的是與台灣協商出一個統一方案，次要則與美國協商台灣的前途，有點像1984年中國前領導人鄧小平與英國前首相柴契爾夫人協商香港的回歸，「可惜兩岸協商的最優道路現已完全封閉」。

蘇起表示，從中共二十大的幾次黨政大會來看，北京向各界彰顯黨中央對解決台灣問題已然成竹在胸。且2023年藉由前總統馬英九及國民黨副主席夏立言的訪問，更強力釋放北京對台灣人民的善意。除了政治局常委王滬寧外，國台辦主任、重要城市市委都出面接見，層級之高，近年罕見。

蘇起表示，既然「兩岸談判」的道路切斷，和平統一的最後一線希望就剩「美中談判」。事實上，自美中貿易戰開啟美中競爭的新時代以來，北京希望藉由「戰略對話」來緩和美中關係，管控衝突的意願一直高於華府。

蘇起指出，美國前總統川普任內華府主攻、北京主守，雙方沒有交集；現任總統拜登 於2020年11月初才勝選兩周，尚未就任，北京就透過外交部前副部長傅瑩向「紐約時報」投書，拋出美中談判的建議，顯示它對拜登「老朋友」抱有希望。

蘇起接著表示，後來雙方高層幾次交鋒（如在阿拉斯加）均不歡而散，同時美國反中鷹派毫不留情在經濟、科技、金融、外交等多個戰線對北京發動一連串攻勢。但中共官方仍然隱忍，見招拆招，逐句反駁，但絕不點名攻擊拜登，只在拜習峰會上輕輕點請他「管好內部的事」。

不過，蘇起指出，2023年初「氣球事件」後，美國國務卿布林肯立即宣布延遲預定的訪中行程，拜登更自稱親自下令擊落氣球，北京乃切斷與美國所有溝通管道，不管華府如何呼籲，都不理會。中國國家主席習近平本人及外交部也公開指責美國「霸權、霸道、霸凌」；北京媒體甚至首度點名批評拜登。雙方冰凍關係直到6月布林肯訪問北京，見到了習近平，才稍稍和緩。

蘇起表示，習近平已做好對美國「能打也能談」的準備。「打」的這手是剛被越級提拔的軍委副主席何衛東，他長期任職於東部戰區，最熟悉對台作戰；「談」這手由熟悉台灣及全球事務的王毅擔綱。三朝元老的政協主席王滬寧則是「打」和「談」的總教練，也是「統一後」的總設計師。另一位越級提拔的新任總理李強則負責協調各部會，以應付美國非軍事制裁的後座力。

蘇起說，習近平當然是總指揮，確保大方向的掌握及「打」「談」兩手的協調無礙。這個布局確定後就可以逸待勞，靜待美中關係、台灣大選、俄烏戰爭的變化而決定出不出手、出哪隻手，及如何出手。