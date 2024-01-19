黑白集╱科目三「舞統」台灣？ 民主成就淪吹噓

台北寧夏夜市舉辦「科目三 流行舞競賽」遭到質疑，認為「科目三」從對岸走紅，此舉等於配合宣傳「舞統台灣」。更有人警告，抖音 與小紅書 等平台根本就是認知戰，就算不查禁，至少要限制青少年使用。

喜不喜歡科目三，是個人的自由。但抨擊寧夏夜市的聲音，並非嫌棄其蹦蹦跳跳比姿勢，而是因此舞來自中國，當然應保持距離，以免遭到「毒化」。

問題是，科目三的舞蹈動作，要如何與促統、武統扯上關係？科目三不過是支暴紅的流行舞，比起前幾年韓國的「江南style」騎馬舞，或對岸的「小蘋果」，本質上沒有差別。何況，禁止抖音與小紅書，仍可在YouTube或其他平台上找到，那到底在禁什麼？

當「禁聲響起」，不免讓人發思古之幽情，想起政府「作之君，作之親，作之師」的年代，警總忙著查抄各色出版品，流行歌曲得送審通過才能發行。總之，絕不許民眾碰觸到「不良思想」；一如擔心女學生與異性多講幾句話，即可能被誘騙失身懷孕。

前幾年，「小蘋果」走紅台灣，國內還未出現政治式批判；不過短短幾年，科目三就被汙名化為「舞統」。這顯示，台灣社會表面喜歡吹噓民主成就，實則對自身生活方式與文化實力愈來愈沒信心，只想一頭鑽進沙裡。心理羸弱化的速度這麼快，才更令人憂心！