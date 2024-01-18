黑白集／斷交變得無足輕重 吳釗燮的「勛績」

台灣外交部長吳釗燮。(記者許正宏／攝影)

吳釗燮任內，台灣丟了8個邦交 國，是45年來斷交最多的外長。但這不是他任內最重要的「勛績」，他更大的貢獻，是把「斷交」一事變得無足輕重。沒有人需要再為斷交悲憤，也沒有人需要為斷交負責，一切都是老共居心叵測罷了。因此，大家聽到諾魯 和台斷交，已經是水波不興。

當然，吳釗燮一個人也承擔不起所有功勞。大家對外交「麻痺感」的養成，需要長年累月的反覆訓練。蔡政府的大內宣，綠營網軍側翼的攻伐，都居功厥偉。蔡總統引以為傲的宣傳詞是，「讓世界看見台灣」；但邦交數減至12，想參加的國際組織CPTPP、RCEP、WHO都進不去。台灣除了讓世界看見台灣的兵凶戰危，還看見什麼？

諾魯這是第二次與台灣斷交。2002年扁政府時代，諾魯就曾琵琶別抱；時任總統府副秘書長的吳釗燮即曾口出名言，稱台灣應以「辦喜事」的心情看待此事。但天算不如人算，3年後諾魯又與台復交，那是辦喪事嗎？

去年10月，淡大教授黃介正即曾質疑，諾魯總統突然下台，顯示外交部情報失靈。吳釗燮為此痛批黃介正，指他發言不實，枉具學者身分。如今斷交，吳釗燮難掩措手不及之驚愕，他敢說這是「第二次辦喜事」嗎？

民進黨常說中華民國 「不是正常國家」，現在它快把邦交國丟光，這更像正常國家嗎？(轉載自聯合報)