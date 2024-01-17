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選後陸生訪台交流 學界籲先釋善意

記者許維寧／台北17日電
中國多省市選前傳出暫停陸生赴台交換，隨著總統大選落幕，教育界推測短期研修生來台應不會全面暫停。圖為去年陸生交流團離台揮手道別。(本報資料照片)
中國多省市選前傳出暫停陸生赴台交換，隨著總統大選落幕，教育界推測短期研修生來台應不會全面暫停。圖為去年陸生交流團離台揮手道別。(本報資料照片)

日前傳出陸方於總統大選前欲暫緩陸生交換、研修生來台，隨著總統大選落幕，教育界人士表示，推測中國短期研修生來台應不會全面暫停，但也呼籲台方應釋出善意，如中國各類人士訪台一覽，納入大學教授，讓隨團教師不用再循專案辦理；重啟擬定學位生簡章，才有利後續短期研修，甚至是恢復學位生的交流。

台灣世新大學副校長李功勤表示，選後中國大陸姊妹校並未表示欲取消研修、交換生到台，日前和校友及台商交換意見，多認為國台辦選後發文，認為賴蕭配當選不代表台灣主流民意，因此推估陸方不會斷然採取強硬措施，短時間內短期研修生、交換生有望持續辦理。

台灣文化大學大傳系系主任王翔郁則形容，陸方對執政黨形同「留校察看」，陸方踩著九二共識的底線，若新政府不承認九二共識，則任何事都無法期待，未來就看新政府如何表態。以現階段而言，部分省分有望繼續開放交換生、研修生到台，但也確實有一些省取消辦理，學位生則是想都不用想，整體而言，評估未來情勢應不會比現在好。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則認為，近期不少大陸學校因隨團教師不能來，而取消研修生赴台交流。魏佳卉認為，若執政黨想和陸方對等交流，應將大陸各類人士訪台一覽中納入大學教授，簡化程序；再者，台灣從2020年起就未擬定陸生學位生招生簡章，也建議恢復制定簡章、開出名額，先釋出善意。

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